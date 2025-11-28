Hospitalizado un hombre de 47 años tras un tiroteo en Burgos

Un hombre de 47 años ha sido hospitalizado este jueves en Burgos tras resultar herido por arma de fuego en un incidente ocurrido en la calle Vitoria, a la altura del número 165, poco antes de las nueve de la noche. El suceso movilizó de inmediato a los servicios sanitarios y a efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, después de que el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibiera varias llamadas alertando de lo sucedido.

En un primer momento, el 112 informó erróneamente de que el afectado tenía 30 años, aunque posteriormente rectificó tras confirmar con la Policía Nacional que la víctima era un varón de 47 años. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, cuyos profesionales atendieron al herido antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Burgos. Según las primeras informaciones difundidas por distintos medios locales, el hombre presentaba múltiples heridas compatibles con varios disparos.

Los hechos provocaron una importante concentración de personas en la zona, generando momentos de desorden y nerviosismo. Como consecuencia de esa acumulación de curiosos y vecinos, una mujer de 50 años terminó también herida. Según los sanitarios, la mujer cayó al suelo tras recibir un empujón accidental y se golpeó en la cabeza. Fue asistida por un equipo de soporte vital básico y evacuada igualmente al hospital.

Investigación

La Policía Nacional acordonó el área del suceso y comenzó inmediatamente la recogida de pruebas y testimonios para tratar de esclarecer las circunstancias del tiroteo. Aunque no han trascendido oficialmente los detalles sobre el autor de los disparos, varias fuentes apuntan a que el ataque fue perpetrado por otro hombre en plena vía pública. Algunos testigos afirmaron haber escuchado varios disparos consecutivos, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha informado de detenciones. Los agentes han trabajado en la recopilación de indicios y en la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a reconstruir los movimientos del agresor y de la víctima antes del ataque. También se ha interrogado a residentes y comerciantes de la zona, dado que la calle Vitoria es una de las vías más transitadas del barrio y del conjunto de la ciudad.

Conmoción en Burgos

El suceso ha generado preocupación entre los vecinos, tanto por la violencia del ataque como por el hecho de que ocurriera en un espacio público y a una hora en la que todavía había actividad comercial y tránsito de personas. Las autoridades no han ofrecido todavía información sobre el posible motivo del ataque, y se espera que en las próximas horas puedan darse a conocer más detalles sobre el estado de los heridos y el avance de la investigación policial.

