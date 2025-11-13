Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una niña de seis años y otro menor resulta herido en el incendio de una vivienda en Granada

Se declaró un fuego en una casa de Gabia La Grande, en Granada.

Ambulancia Andaluc&iacute;a

Ambulancia Andalucía @E112Andalucia

Una niña de seis años ha muerto y otro menor ha resultado herido tras un incendio registrado este jueves en una vivienda del municipio granadino de Las Gabias, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso se ha producido en un inmueble situado en la calle San José, en el núcleo de Gabia La Grande, pasadas las 17:15 horas. En ese momento, varios avisos al 112 han alertado de la presencia de llamas en la planta baja de la casa y de que un adulto permanecía atrapado en la planta superior junto a dos menores.

Activación del dispositivo de emergencias

Tras las primeras llamadas, el centro de coordinación ha activado el protocolo y ha movilizado a Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, además de los equipos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Los efectivos desplazados han trabajado en la zona para atender a las personas afectadas y controlar el incendio en el interior de la vivienda.

El 112 ha confirmado posteriormente el fallecimiento de la niña de seis años y la existencia de otro menor herido, atendido por los servicios sanitarios tras la intervención en el inmueble.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del menor herido ni sobre la situación del adulto que se encontraba en la planta superior. Las autoridades continúan recabando información sobre lo ocurrido en el inmueble de Las Gabias.

Las primeras hipótesis señalan que el origen del fuego podría situarse en el salón. A la llegada de los Bomberos, familiares de la menor han avisado de que la niña seguía en el interior. El equipo de extinción ha atacado las llamas para abrirse paso e intentar rescatarla, pero sus esfuerzos no han permitido salvarla. El cuerpo de la menor ha sido localizado en la planta baja.

El otro menor ha resultado herido y ha sido atendido por los servicios sanitarios. No han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre la situación del adulto que se encontraba en la vivienda.

Condolencias oficiales y día de luto

“El Ayuntamiento de Las Gabias quiere expresar su profundo pesar por el fallecimiento de una menor en el incendio de una vivienda particular ocurrido en la tarde del jueves en nuestro municipio. Desde la corporación municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro cariño a la familia y allegados en estos momentos de inmenso dolor”, ha señalado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial, suspendiendo toda la actividad municipal prevista para el viernes 14 de noviembre de 2025.

