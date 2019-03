Uno de los agredidos en el túnel de la M-30: "A mi primo le pisaron la cabeza y le rompieron los dientes"

"Me quiso dar con el coche y le esquivé. De repente me empezó a insultar y a decirme que parase, que me iba a matar" asegura Amin, uno de los agredidos en el túnel de la M-30. En el coche agredido viajaban tres ocupantes, todos ellos españoles de origen marroquí; dos chicos iban delante y una chica detrás. Ella fue la que tuvo más suerte. A Amin le insultaron y golpearon, pero a su primo, el copiloto, le dieron un navajazo.

"Me empezó a insultar y a decirme que parase, que me iba a matar"

"Entre cuatro empezaron a golpearle y sintió un pinchazo en la espalda, un navajazo. Luego, estando en el suelo, le pisaron la cabeza y le rompieron los dientes". El móvil, según la Policía, no era el robo ni la agresión, sino simplemente una disputa de tráfico.

El visionado de las cámaras de seguridad ha resultado fundamental para esclarecer los hechos y detener a cinco individuos como presuntos autores de un delito de lesiones, robo con violencia y otro contra la seguridad del tráfico.

Los arrestados, que circulaban a bordo de dos vehículos, tuvieron una discusión con los ocupantes de otro turismo y los persiguieron hasta conseguir su detención en mitad del túnel de la M-30.