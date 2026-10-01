Mercedes Martín: "Avisos rojos por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia"

A partir de las seis de esta tarde, las lluvias y las tormentas podrán ser torrenciales en el área mediterránea y provocar inundaciones y desbordamientos en barrancos y ramblas. Se recomienda extremar la precaución.

AEMET ha activado avisos rojos por lluvias, un nivel que implica peligro extraordinario, en el litoral y prelitoral de Castellón y Valencia, así como en el sur de Tarragona.

La combinación de una atmósfera muy inestable con la entrada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo favorecerá la formación de grandes nubes de tormenta, capaces de descargar cantidades muy importantes de lluvia en poco tiempo.

Más de 90 litros en una hora

Las previsiones apuntan a lluvias torrenciales en el litoral sur de Tarragona, Castellón y Valencia, además del interior norte de la provincia de Castellón.

En estas zonas podrán superarse los 90 l/m² en apenas una hora y acumularse más de 180 l/m² en menos de 12 horas. En determinados puntos de Castellón y Tarragona, los registros podrían incluso rebasar los 250 l/m² en ese mismo periodo.

La intensidad de las precipitaciones eleva notablemente el riesgo de inundaciones y de crecidas repentinas de cauces, especialmente en barrancos, ramblas y zonas bajas.

A las lluvias se sumarán tormentas muy fuertes, con posibilidad de granizo de gran tamaño y rachas de viento muy intensas.

Los avisos rojos comienzan a las 18.00 horas

Los avisos de nivel rojo se activarán, en principio, a partir de las 18.00 horas de este jueves y permanecerán vigentes hasta el mediodía del viernes en algunas de las zonas afectadas.

En los litorales de Valencia y en el interior norte de Castellón está previsto que finalicen antes, hacia las 02.00 horas de la madrugada del viernes, aunque AEMET advierte de que estos horarios pueden modificarse en función de la evolución de las tormentas.

La incertidumbre sigue siendo elevada, tanto en la localización exacta de los máximos de precipitación como en el momento en que puedan producirse.

Las comarcas más expuestas se concentran en el sur de Tarragona, el norte y el litoral de Castellón y buena parte del litoral valenciano. Entre ellas figuran el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Maestrat, la Plana Alta, la Plana Baixa, el Camp de Morvedre, l’Horta, la Ribera y la Safor.

Mapa de avisos por lluvias y tormentas | Antena 3 Noticias

Avisos naranjas en otras zonas

Más allá de las áreas bajo aviso rojo, la situación también será complicada en otros puntos del este peninsular y Baleares.

Hay avisos naranjas en zonas del interior de Cataluña, el sur de Aragón, el este de Castilla-La Mancha y el sur de Mallorca. En estas áreas también podrán producirse chubascos muy fuertes y persistentes, con riesgo de inundaciones y crecidas de cauces.

Se insiste en la necesidad de extremar la prudencia. En las zonas con aviso rojo recomienda evitar los desplazamientos salvo que sean estrictamente necesarios, mantenerse informado de la evolución meteorológica y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.

El viernes, las tormentas se extienden hacia el interior

Durante el viernes, la inestabilidad dejará de concentrarse únicamente en el Mediterráneo. Los chubascos y las tormentas se extenderán por buena parte del centro y este peninsular, con especial incidencia en Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana.

También podrán registrarse tormentas en Andalucía oriental y Baleares. En cambio, el noroeste quedará al margen de las precipitaciones más intensas y disfrutará de más claros.

Aunque el riesgo extremo seguirá concentrado en el este, los avisos abarcarán una superficie mayor, con acumulaciones importantes también en el interior, el sureste y Baleares.

Hasta 35 grados en Sevilla

La lluvia convivirá con temperaturas todavía elevadas en el sur. El viernes se alcanzarán 35 ºC en Sevilla, 33 ºC en Córdoba y Badajoz, 32 ºC en Huelva y 31 ºC en Jaén.

En el Mediterráneo, las máximas quedarán más contenidas por la nubosidad y las tormentas: 24 ºC en Valencia, 27 ºC en Tarragona y 23 ºC en Teruel. En buena parte del norte, los valores se moverán entre 22 y 24 ºC.

La próxima madrugada dejará además un fuerte contraste térmico, con mínimas de apenas 8 o 9 ºC en puntos del norte y del interior, frente a valores superiores a 20 ºC en buena parte del litoral mediterráneo.

La inestabilidad continuará durante el fin de semana

El sábado y el domingo volverán a registrarse lluvias y tormentas en amplias zonas de la Península. El área mediterránea y Baleares seguirán entre las regiones más expuestas a precipitaciones intensas, aunque en general no se espera que el episodio alcance la adversidad prevista para este jueves y el viernes. Los chubascos se irán extendiendo hacia otras zonas del interior y podrán ser localmente fuertes, con una distribución muy irregular.

Una DANA mantendrá la inestabilidad

A partir del domingo, una DANA se situará al oeste de la Península y continuará favoreciendo la inestabilidad atmosférica.

De cara al comienzo de la próxima semana se esperan precipitaciones en amplias zonas peninsulares, localmente fuertes. Sin embargo, todavía existe bastante incertidumbre sobre la posición final de ese embolsamiento de aire frío y, por tanto, sobre las áreas que acabarán recibiendo las mayores cantidades de lluvia.