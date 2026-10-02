Roberto Brasero alerta: "Fin de semana de tormentas"

Lluvia abundante en el este

Copiosas han sido las lluvias durante la madrugada y en la mañana de este viernes en Tarragona y Castellón, sobre todo en tierras del Bajo Ebro, donde se han concentrado los problemas que, afortunadamente, no han sido tan graves en otras zonas. Pero las lluvias siguen todavía. Para la tarde del viernes se mantienen avisos de nivel naranja en Tarragona, la Comunidad Valenciana y Baleares y también en la Región de Murcia y las provincias de Almería y Granada y Albacete, donde se están desarrollando algunas tormentas que también pueden ser fuertes y con granizo. La inestabilidad atmosférica se extiende a más zonas de la península y seguirá también durante todo el fin de semana.

Tormentas el fin de semana

Este sábado es probable que empiece con algunas lluvias todavía fuertes en zonas concretas: en el litoral de Tarragona, Extremadura, Salamanca, el sistema Central y Aragón. Pero será a partir de mediodía y sobre todo por la tarde cuando los chubascos y tormentas puedan extenderse a prácticamente cualquier punto de la península, en algunos de nuevo con intensidad fuerte y granizo (sistema Ibérico, las sierras del sureste, los Pirineos y el cuadrante noroeste y de nuevo en Baleares y el litoral mediterráneo). Serán menos probables en el oeste de Galicia y en Canarias. Las temperaturas subirán en Galicia, Aragón, Navarra, el País Vasco y Canarias, descenderán en Cataluña, Baleares y el interior peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto.

Una dana el domingo

El domingo sigue la misma situación de inestabilidad con lluvias y tormentas muy repartidas e incluso con la formación de una dana en el oeste peninsular. Tener una dana no significa que las lluvias vayan a ser más fuertes que las que hemos tenido en las últimas horas en Tarragona o Castellón, pero sí hace más probable que se vuelvan a repetir o alcancen otras zonas. Solo en el litoral gallego se esperan cielos poco nubosos o despejados. Durante la madrugada, los chubascos y tormentas pueden ser fuertes en el litoral cantábrico, Baleares y Cataluña. Durante el resto del día, se generalizarán los chubascos localmente fuertes en buena parte del centro y del norte peninsular. Ya serán menos probables en el tercio sur peninsular. Canarias se queda al margen con nubes en el norte de las islas occidentales y cielos despejados en el sur y en las islas orientales. Las temperaturas el domingo apenas variarán respecto a las del sábado. Será un fin de semana cálido aún, pero con esos chaparrones y tormentas que, a ratos, podrán alcanzar muchas zonas de la península y Baleares.