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INCENDIO LOS GALLARDOS

Rescates de alto riesgo en el incendio de Los Gallardos, Almería

Tres guardia civiles del puesto de Vera en Almería con intuición, corazón y experiencia revisaron una zona del monte ya explorada y encontraron a dos víctimas del incendio.

Rescates de alto riesgo en el incendio de Los Gallardos, Almería

Rescates de alto riesgo en el incendio de Los Gallardos, Almería | Antena 3

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Ainhoa Lujambio
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El sargento Garre y los guardias civiles Manuel Moyano y Rafael Cea tenían una intuición. Estaba oscuro, el terreno nada fácil de transitar a esas horas; la zona ya había sido peinada por ellos y otros agentes y aun así volvieron sobre sus pasos. Algo les decía que todavía podían encontrar a alguien con vida.

La búsqueda

Empezaron a gritar, a silbar y a lo lejos escucharon lo que en principio podía ser el eco de sus propias voces, pero siguieron esa respuesta, que apenas era audible. Un hilo de voz frágil les llevó hasta una zona escarpada bajo sus pies. No lo dudaron; empezaron el descenso, junto con un bombero, que también les acompañaba. Había humo todavía, las rocas estaban ardiendo, la ceniza se levantaba haciendo más insoportable el trayecto. Pero mereció la pena. El agente Moyano dice que nunca olvidará la cara de esa pareja de británicos, hombre y mujer, de unos 40 años, que se habían refugiado y escapado de las llamas de milagro. Tenían el 40% de su cuerpo quemado.

Agua

El siguiente paso era hidratarlos, poco a poco. No tenían suficiente agua para todos. Tuvieron que subir de nuevo el risco para conseguirla y para planear el rescate con el resto de miembros de bomberos. La pareja, malherida, exhausta, a punto de tirar la toalla, solo acertaba a decir en inglés "estamos aquí". Había que subirlos monte arriba porque los servicios de emergencias no pudían bajar a atenderlos. El agente Cea, en perfecto inglés, les mantuvo atentos, despiertos, dándoles conversación.

"Ten minutes"

"Diez minutos", "diez minutos". Cea y el Sargento no paraban de repetirles estas dos palabras para mantenerlos con el ánimo vivo. El rescate duró tres horas, no diez minutos, pero tuvo final feliz. Ellos, los tres guardias civiles, estuvieron allí.

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