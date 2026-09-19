Efemérides de hoy 19 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 19 de septiembre?

El 19 de septiembre de 2004, Jiang Zemin renuncia a la presidencia de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China, cediendo el mando supremo de las fuerzas armadas a Hu Jintao. El nuevo jefe del ejército ya ejercía las facultades de presidente de la República Popular China y el liderazgo como secretario general del PCCh. Tras la clausura del IV pleno del XVI Comité Central del PCCh, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Hu concentraba bajo su figura el control institucional absoluto de la nación, consolidándose como el nuevo líder supremo.

Con este nombramiento, ratificado por los 198 miembros del Comité, se completó la primera transición pacífica y regulada en la historia de la China comunista moderna, un plan sucesorio diseñado años atrás por el estratega Deng Xiaoping. Hu Jintao se convirtió así en el segundo mandatario en acumular de forma unificada la conocida como “Tríada del Mando”, emulando la fórmula de coexistencia de cargos que su predecesor, Jiang Zemin, había inaugurado en 1993 para garantizar la estabilidad del gigante asiático.

Un 19 de septiembre, pero de 1995, The Washington Post y el New York Times publican el manifiesto “La sociedad industrial y su futuro”, redactado por el terrorista y matemático Ted Kaczynski. Durante casi 20 años, Kaczynski había estado enviando cartas bomba; sus primeros paquetes tenían como objetivo distintas universidades y aerolíneas, lo que llevó al FBI a catalogar la investigación bajo el acrónimo “UNABOM” (término que los medios recogerían para el sobrenombre del criminal: Unabomber).

Unabomber amenazó con que, si su manifiesto no era publicado por un gran medio de comunicación, los atentados continuarían. The Washington Post y el New York Times accedieron tras recibir la recomendación expresa de la Fiscal General Janet Reno y del director del FBI. Al final, “La sociedad industrial y su futuro” fue la pieza clave para su detención. David Kaczynski, hermano de Ted, reconoció en el escrito las ideas y el estilo de su pariente, lo que lo llevó a delatarlo ante las autoridades.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de septiembre?

1580.- Liberación de Miguel de Cervantes de su cautiverio de Argel.

1881.- Asesinato del presidente estadounidense James A. Garfield. Segundo magnicidio de un mandatario estadounidense de forma violenta tras Abraham Lincoln.

1893.- Nueva Zelanda se convierte en el primer país en reconocer el derecho al voto femenino.

1976.- Una coalición centrista, liberal y moderada derrota al Partido Socialdemócrata sueco de Olof Palme por primera vez desde 1932.

1981.- El dúo estadounidense Paul Simon y Art Garfunkel actúan en el Central Park de Nueva York, ante medio millón de espectadores, del que se edita su conocido disco.

1982.- Mueren sepultadas medio millar de personas en el barrio salvadoreño de Monte Bello por un alud de agua y lodo desde el volcán de San Salvador (El Salvador), provocado por las fuertes lluvias de la semana anterior.

2002.- El ejército israelí penetra en Ramala y aísla el cuartel general palestino de Yaser Arafat.

2006.- Golpe de Estado en Tailandia encabezado por el general Sondhi Boonyaratglin, que derroca al primer ministro, Thaksin Shinawatra.

2014.- La compañía china de venta por internet Alibaba debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de la historia, con una recaudación de 25.000 millones de dólares.

2021.- Entra en erupción el volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma.

2023.- El Congreso de los Diputados español estrena el uso de catalán, euskera y gallego en el pleno.

¿Quién nació el 19 de septiembre?

1922.- Emil Zatopek, atleta checo.

1928.- Elvira Quintillá, actriz española.

1941.- Umberto Bossi, político italiano.

1948.- Jeremy Irons, actor británico.

1971.- Alfonso Reyes, exjugador internacional de baloncesto y presidente de la Asociación de Baloncestistas Españoles.

1986.- Gerald Ciolek, ciclista alemán.

1999.- Diogo Costa, futbolista portugués

¿Quién murió el 19 de septiembre?

1985.- Italo Calvino, escritor italiano.

1994.- Alberto Closas, actor español.

2010.- José Antonio Labordeta, cantautor, político y escritor español.

2013.- Hiroshi Yamauchi, empresario japonés.

2017.- José Salcedo Palomeque, montador de cine español.

2022.- Valeri Poliakov, cosmonauta ruso

2025.- Manuel Piedrahíta, periodista español.

¿Qué se celebra el 19 de septiembre?

Hoy, 19 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Aperitivo.

Horóscopo del 19 de septiembre

Los nacidos el 19 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre, se celebra san Jenaro de Nápoles.