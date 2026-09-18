El traslado de los migrantes de la playa del Trampolín al campamento del Puerto de Ceuta, streaming en directo

Pasadas las 6:30 horas de la madrugada de este miércoles las Fuerzas de Seguridad del Estado dieron comienzo al traslado de los migrantes acampados en las playas del Trampolín y Benítez hasta el campamento temporal del Puerto de Ceuta.

Si bien el recorrido se hizo con relativa tranquilidad, ya en las inmediaciones del campamento se han vivido momentos de tensión que han provocado que los agentes tuviesen incluso que lanzar disparos al aire.

El campamento del Puerto tiene capacidad para unas 1.700 personas y se estima que entre los dos arenales puede haber más de 4.000 migrantes acampados. Por ello, algunos de ellos comenzaron a correr intentando burlar los controles de acceso y requiriendo el refuerzo de la Policía Nacional.

El primer paso fue proceder a su agrupamiento, después comenzó el traslado.A medida que la multitud ha ido avanzando por la carretera junto a la playa, el grupo ha comenzado primero a trotar y, minutos después, a correr sin que los agentes desplegados pudieran contener inicialmente su avance.

En anteriores dispositivos de estas características, algunos de los migrantes que no han podido acceder a los recursos han tratado de entrar por la fuerza.

Así se lo estamos contando en directo desde primera hora.