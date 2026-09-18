Cádiz prueba sus tres sirenas de alerta ante tsunamis

Las tres sirenas de alerta ante tsunamis instaladas en Cádiz sonaron ayer, pasadas las 19.00 horas, en una prueba técnica con la que el Ayuntamiento busca comprobar la cobertura real del sistema y determinar si es necesario ampliarlo. La ciudad contempla adquirir otros cinco o seis dispositivos, una vez analizados los resultados del ensayo.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, fue el encargado de activar las tres sirenas, que sonaron el jueves de forma simultánea. La prueba técnica permitió comprobar el alcance del sonido y evaluar dónde sería necesario ampliar la cobertura.

Las tres sirenas instaladas hasta ahora han sido cedidas por la UNESCO, según explicó el alcalde, que también señaló que el Ayuntamiento prevé adquirir nuevos dispositivos para ampliar la cobertura del sistema.

El equipo de Protección Civil desplegó un dispositivo humano por distintos puntos de la ciudad para medir hasta dónde llegaba el sonido. El ensayo también tenía como objetivo que los gaditanos se familiaricen con la señal acústica ante una posible alerta real.

Cádiz refuerza su sistema de prevención

Los tres equipos actuales están ubicados en el estadio Nuevo Mirandilla, en el edificio administrativo de la Junta de Andalucía de la plaza Asdrúbal y en la torre adosada al Hospital Real, vinculada a la Universidad de Cádiz. Su instalación ha sido posible gracias a la colaboración de estas dos instituciones con el Ayuntamiento gaditano.

El ensayo se enmarca en las medidas que Cádiz desarrolla para mejorar la preparación ante el riesgo de maremoto. A la instalación de las sirenas se suman la señalización en distintos puntos de la ciudad, los planes de evacuación y las actividades informativas, entre ellas charlas en centros escolares y simulacros.

Cádiz se convirtió en la primera capital española en obtener el reconocimiento Tsunami Ready de la UNESCO, que distingue su preparación frente a este riesgo. La evaluación de las sirenas forma parte de los trabajos para reforzar la capacidad de aviso y prevención ante un posible tsunami.