Detenido tras ocultar año y medio el cadáver de su padre para cobrar su pensión en Segovia

Un joven de 25 años ha sido detenido en Torrecaballeros (Segovia) como presunto autor de la ocultación del cadáver de su padre durante alrededor de un año y medio. Escondió el cuerpo en un armario para continuar cobrando su pensión.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, agentes de la Guardia Civil de la demarcación de La Granja acudieron a un domicilio de este municipio después de que el propio joven llamara para comunicar los hechos.

El cadáver, en una estancia de la vivienda

Una vez en el domicilio, los agentes del Instituto Armado comprobaron que el cadáver se encontraba en una de las estancias de la vivienda.

Tras el hallazgo, procedieron a detener al joven, que fue trasladado al cuartel de La Granja, donde prestó declaración antes de pasar a disposición judicial.

La autopsia determinará las circunstancias

La investigación deberá esclarecer ahora las circunstancias de la muerte. La autopsia determinará si el fallecido mantenía realmente un vínculo de parentesco con el detenido y si presentaba signos de violencia.

En principio, según las primeras informaciones, se apunta a que la muerte se habría producido por causas naturales.