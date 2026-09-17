Novedades en la muerte de Esther López, la Audiencia de Valladolid admite un vídeo y un informe como nuevas pruebas

La Audiencia Provincial de Valladolid ha admitido nuevas pruebas solicitadas por la defensa de Óscar S.M., único acusado por la muerte de Esther López, cuyo cuerpo fue localizado el 5 de febrero de 2022 en una cuneta de Traspinedo. Entre las diligencias aceptadas figura un vídeo grabado por un conductor el 2 de febrero de 2022, tres días antes del hallazgo del cadáver, en el que, según las fuentes del caso consultadas por EFE, no se aprecia el cuerpo en el lugar. La defensa sostiene que esta prueba puede respaldar su hipótesis de que Esther no permaneció allí durante todo el periodo de búsqueda.

Se incorporan las fotografías realizadas por los forenses en la autopsia

También se incorporarán al procedimiento las fotografías realizadas por los forenses durante la autopsia y se ha solicitado un informe sobre la fauna de la zona de Traspinedo. El objetivo es determinar qué especies podrían haber actuado sobre un cadáver en esas condiciones y cuánto tiempo podrían haber tardado en hacerlo. Además, la Audiencia ha admitido las grabaciones de las cámaras instaladas en los arneses de los perros de la Unidad Cinológica de Castilla y León, utilizadas durante las labores de búsqueda.

La Audiencia rechaza otras peticiones de la defensa

La Audiencia, sin embargo, ha rechazado otras peticiones de la defensa. Entre ellas, la identificación de una empresa privada de drones que participó en las búsquedas y la incorporación de imágenes de las unidades de la Guardia Civil que participaron en las batidas. También se ha rechazado, según la información publicada por 'El Norte de Castilla', solicitar datos del teléfono de Esther, como llamadas, mensajes de WhatsApp o información de localización desde septiembre de 2021.

El juicio dará comienzo el 2 de febrero de 2027

El juicio con jurado comenzará el 2 de febrero de 2027 en la Audiencia Provincial de Valladolid y está previsto que se prolongue durante 18 sesiones, debido a la complejidad de la causa y al volumen de pruebas admitidas. La Fiscalía solicita provisionalmente 18 años de prisión para Óscar S.M. por un delito de asesinato con alevosía, mientras que la defensa reclama su absolución.