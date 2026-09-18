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Nuevo ataque tránsfobo en Asturias: los detenidos están vinculados con grupos ultra

La Guardia Civil detiene a cinco hombres por una agresión discriminatoria contra una mujer trans en Asturias.

Nuevo ataque tránsfobo en Asturias: los detenidos están vinculados con grupos ultra

Nuevo ataque tránsfobo en Asturias: los detenidos están vinculados con grupos ultra

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Ainhoa Lujambio
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Tres de los detenidos ya habían sido investigados el año pasado por otros hechos relacionados también con delitos de odio. Los arrestados tienen entre 18 y 20 años y se les acusa de agresión física y verbal contra una mujer por su identidad de género. Los hechos ocurrieron el pasado mes de enero en la localidad de Piedras Blancas, Asturias. La víctima denunció que un grupo de personas, presuntamente vinculadas a entornos extremistas de ultra derecha, se organizaron y coordinaron a través de aplicaciones de mensajería instantánea para llevar a cabo la agresión contra la víctima.

Acusados de odio por discriminación

Durante la agresión física, los autores profirieron amenazas de muerte e insultos tránsfobos, muestra de una motivación de odio por discriminación en relación a su identidad de género. A consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima tuvo que recibir asistencia hospitalaria. Como resultado de las investigaciones, los especialistas del equipo de respuesta a delitos de odio de la Guardia Civil han logrado identificar plenamente a los cinco agresores: dos fueron detenidos el mes de abril, otros dos en junio y finalmente el último hace unos días. A todos ellos se les atribuye un delito de odio en su modalidad de lesión a la dignidad, lesiones, amenazas y daños, con agravante de motivación discriminatoria.

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