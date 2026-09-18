Noticias de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Ni 24 horas han pasado desde que la Audiencia Nacional ha dado luz verde al Gobierno para la instalación de un nuevo campamento temporal en el Puerto de Ceuta cuando este traslado se ha llevado a cabo.

Detenido 'El Trompas'

Detenido 'El Trompas', el presunto asesino de Claudia Tacoronte, la estudiante española de 21 años. Habría sido un arresto casual. La policía ha parado a un hombre por llevar unas cervezas abiertas por la calle. Y se han dado cuenta de que era él. Por la manera en la que se cometió el crimen será acusado de feminicidio. Van a pedir 70 años de cárcel para él. La familia de Claudia ha viajado a Morelos para repatriar el cuerpo.

Los migrantes de las playas, tasladados al campamento del Puerto

Tras el visto bueno de la Audiencia Nacional parte de los migrantes que acampan en la playa del Trampolín han sido trasladados al nuevo campamento temporal en el Puerto de Ceuta. Una ubicación que no gusta a nadie, salvo a Moncloa, por su cercanía a unos depósitos de combustible.

Feijóo celebra la resolución del Parlamento Europeo

Es lo que pide el Partido Popular, el retorno de todos los migrantes que cruzaron a Ceuta. Feijóo celebra la resolución del Parlamento Europeo en apoyo a la ciudad autónoma y lamenta que los socialistas hayan votado en contra. Mientras Marruecos deja esta imagen en su frontera. Un simulacro ante nuevos asaltos. Y en Melilla, la ministra de inclusión ha sido abucheada.

Cuatro meses del registro al despacho de Zapatero

Se cumplen cuatro meses del registro por parte de la UDEF del despacho de Zapatero. Fue una intervención ordenada por el juez Calama que investiga el rescate a la secadora Plus Ultra. Un mes después, por primera vez un expresidente declaró como imputado.