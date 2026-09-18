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Noticias de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 18 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

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Ni 24 horas han pasado desde que la Audiencia Nacional ha dado luz verde al Gobierno para la instalación de un nuevo campamento temporal en el Puerto de Ceuta cuando este traslado se ha llevado a cabo.

Detenido 'El Trompas'

Detenido 'El Trompas', el presunto asesino de Claudia Tacoronte, la estudiante española de 21 años. Habría sido un arresto casual. La policía ha parado a un hombre por llevar unas cervezas abiertas por la calle. Y se han dado cuenta de que era él. Por la manera en la que se cometió el crimen será acusado de feminicidio. Van a pedir 70 años de cárcel para él. La familia de Claudia ha viajado a Morelos para repatriar el cuerpo.

Los migrantes de las playas, tasladados al campamento del Puerto

Tras el visto bueno de la Audiencia Nacional parte de los migrantes que acampan en la playa del Trampolín han sido trasladados al nuevo campamento temporal en el Puerto de Ceuta. Una ubicación que no gusta a nadie, salvo a Moncloa, por su cercanía a unos depósitos de combustible.

Feijóo celebra la resolución del Parlamento Europeo

Es lo que pide el Partido Popular, el retorno de todos los migrantes que cruzaron a Ceuta. Feijóo celebra la resolución del Parlamento Europeo en apoyo a la ciudad autónoma y lamenta que los socialistas hayan votado en contra. Mientras Marruecos deja esta imagen en su frontera. Un simulacro ante nuevos asaltos. Y en Melilla, la ministra de inclusión ha sido abucheada.

Cuatro meses del registro al despacho de Zapatero

Se cumplen cuatro meses del registro por parte de la UDEF del despacho de Zapatero. Fue una intervención ordenada por el juez Calama que investiga el rescate a la secadora Plus Ultra. Un mes después, por primera vez un expresidente declaró como imputado.

La Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto

Migrantes que viven en las chozas de la playa Benítez

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Sociedad

Tensión en el traslado de migrantes

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Entran los migrantes al campamento del puerto tras los disturbios y muchos vuelven al no conseguir plaza

Archivo de un dispositivo policial a las puertas del centro penitenciario de Quatre Camins (Barcelona)

Un preso mata a su compañero de celda en la cárcel de Quatre Camins en Barcelona

Antena 3 Noticias

Ismael, uno de los migrantes que se ha quedado fuera del campamento del puerto: "Si no tienes número, no entras"

Campamento de inmigrantes en la playa del Trampolín de Ceuta
CEUTA

Un menor marroquí da positivo en viruela del mono en Ceuta

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Noticias de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Un vehículo militar patrulla por la playa del Trampolín de Ceuta en labores preventivas
Ceuta

Un ciudadano ceutí, apuñalado por cuatro migrantes tratando de evitar que le robasen el móvil y una cadena

Cuatro migrantes abordaron a este ciudadano ceutí, presuntamente, con la intención de robarle el móvil y una cadena de oro.

Simulacro Marruecos
CRISIS MIGRATORIA

VÍDEO: Marruecos realiza un simulacro ante posibles nuevos asaltos a la frontera de Ceuta

El entrenamiento se habría desarrollado en el entorno de la frontera y la valla de El Tarajal, en el sur de Ceuta, una de las zonas donde en anteriores ocasiones se han producido intentos de entrada.

Presidente del Puerto de Ceuta

Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta: "Estamos totalmente desamparados y sin rumbo"

Migrantes que viven en las chozas de la playa Benítez

La Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto

Inmediaciones del Puerto de Ceuta

La valoración del PP al polémico y caótico traslado de migrantes al campamento del Puerto de Ceuta: "Devolución inmediata. Gobierno dimisión"

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