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Los vecinos de Ceuta aseguran que "todo sigue igual" a pesar del traslado: "Tendremos la playa ocupada otros seis meses como mínimo"

Entre 3.000 y 4.000 migrantes siguen en calles, montes y playas, según las últimas estimaciones del Ejecutivo.

Migrantes que viven en las chozas de la playa Benítez

Continúa la tensión en las calles de Ceuta: "tendremos la playa ocupada otros seis meses como mínimo" | EFE

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Pepe Ribas
Publicado:

El traslado de migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín al nuevo centro temporal habilitado en el puerto de Ceuta no ha terminado con la presencia de personas en las calles y las zonas costeras. El Gobierno central asegura que el operativo ha permitido reubicar a más de 3.000 personas y que alrededor de 6.000 migrantes ya se encuentran alojados en alguno de los recursos habilitados en la ciudad. Sin embargo, entre 3.000 y 4.000 continúan en calles, montes y playas, según las últimas estimaciones del Ejecutivo.

Sigue el caos en las playas

El nuevo campamento del puerto cuenta con capacidad para unas 1.700 personas. Por ello, una parte de quienes permanecían en las playas no ha podido acceder a las instalaciones y ha regresado a las zonas donde se encontraba anteriormente. Y en las calles sigue habiendo un murmullo entre la población ceutí que no ve el final a su agonía. Jorge, vecino de la ciudad, explica que esta mañana ha visto a personas desplazándose de nuevo hacia la playa de Benítez: “Ya desde las seis de la mañana he visto a gente corriendo con sus pertenencias dirección a la playa de Benítez”.

"Todo sigue exactamente igual"

Asegura que, pese al operativo, “todo sigue exactamente igual” y expresa su preocupación por la capacidad de Ceuta para afrontar la situación: “Ceuta no va a tener tanta capacidad para integrar a tanta gente”. Si no se desalojan o se remiten a su país, esto tiene muy mala pinta”, afirma este vecino, que considera que la presencia de migrantes en las playas podría prolongarse durante meses. Las cifras tampoco son completamente coincidentes.

Desacuerdo en cifras entre el ejecutivo central y el autonómico

Mientras el Gobierno central sitúa en torno a 10.000 los migrantes que permanecen actualmente en Ceuta, el Ejecutivo autonómico eleva la estimación hasta cerca de 13.000. La diferencia refleja la dificultad para determinar con precisión cuántas personas siguen en la ciudad tras la llegada masiva registrada a finales de julio. Así, aunque el Gobierno considera el traslado al puerto un paso importante, la situación sobre el terreno muestra que el problema de los asentamientos en las playas todavía no ha desaparecido.

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