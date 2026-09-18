Un técnico del 061 abre con su DNI la vivienda de una mujer estrangulada por su pareja en Málaga y logra salvarla

La rapidez de los servicios de emergencia resultó clave para salvar la vida de una mujer de 35 años que había sido presuntamente estrangulada por su pareja en Málaga. Un técnico del 061 consiguió abrir con su propio DNI la puerta de la vivienda, que estaba cerrada pero sin llave, permitiendo que los sanitarios llegaran hasta la víctima y pudieran reanimarla.

Los hechos ocurrieron el miércoles 16 de septiembre en una vivienda de Pinares de San Antón. Sobre las 18:00 horas, una de las hijas de la pareja, de 12 años, llamó al 112 para alertar de que su padre estaba intentando asfixiar a su madre. Después del aviso, la menor se refugió junto a su hermana pequeña en el jardín.

Una puerta blindada impedía el acceso

Hasta el domicilio se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061. Cuando llegaron, encontraron abierto el garaje, pero la puerta principal estaba cerrada y nadie respondía desde el interior.

Los policías intentaron acceder a la vivienda a patadas, pero se encontraron con una puerta blindada que resistía los golpes. También trataron de buscar una entrada alternativa a través de una casa vecina, sin éxito.

Fue entonces cuando comprobaron que la puerta, aunque estaba cerrada, no tenía echada la llave. Uno de los técnicos de Emergencias Sanitarias decidió utilizar su propio DNI y, mediante la conocida como 'técnica de resbalón', logró abrirla en apenas unos segundos, según relata Diario SUR.

La mujer estaba inconsciente

Los agentes entraron primero para asegurar el domicilio y posteriormente permitieron el acceso de los sanitarios. En el interior encontraron a la mujer inconsciente en una de las plantas de la vivienda, mientras que su marido, de 39 años, se encontraba en la planta superior.

Los equipos sanitarios se dividieron para atender a ambos. El hombre había fallecido después de quitarse la vida tras presuntamente intentar matar a su pareja. Según Diario SUR, habría tratado de asfixiar a la mujer utilizando una brida alrededor del cuello.

La víctima todavía presentaba constantes vitales, aunque su estado era muy grave debido al tiempo que había permanecido privada de oxígeno.

Permanece estable en la UCI

Los sanitarios consiguieron reanimar y estabilizar a la mujer antes de trasladarla de urgencia al Hospital Regional de Málaga, donde ingresó en estado crítico.

La víctima continúa hospitalizada en la UCI, aunque su estado es estable, según la información facilitada este viernes por Europa Press. Ni la mujer ni el presunto agresor figuraban registrados en el Sistema Viogén.