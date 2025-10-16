Trump organiza una cena millonaria para financiar su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

Con la pompa que caracteriza su estilo, el presidente Donald Trump organizó este miércoles una cena en la Casa Blanca con decenas de empresarios adinerados con un objetivo: recaudar fondos para construir un nuevo salón de baile estatal valorado en cientos de millones de dólares.

Durante el evento, celebrado en el Salón Este, Trump agradeció a los asistentes su generosidad y declaró que muchos deseaban un salón de baile “y nunca se hizo porque no tenían un agente inmobiliario”. La recaudación pretendida, cifrada entre 200 y 250 millones de dólares en los reportes, será gestionada a través de donaciones privadas para financiar la ampliación.

Entre los presentes figuraron ejecutivos y representantes de empresas como Amazon, Apple, Google, Microsoft y Lockheed Martin, así como millonarios partidarios de Trump, entre ellos Harold G. Hamm y los hermanos Winklevoss. Trump reconoció públicamente que algunos de los asistentes se habían opuesto a él en el pasado, pero aseguraba que ahora apoyaban el proyecto.

¿Cómo es el salón de baile que planea Trump?

El salón de baile planificado tendría unos 8.360 m² aproximadamente y capacidad para albergar grandes recepciones, superando en escala al Salón Este actual. Trump sostiene que el espacio adicional es necesario para recibir dignatarios extranjeros y otros invitados al nivel del estándar de una Casa Blanca moderna.

Dudas ética sobre la recaudación

Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de críticas. Organismos de control ético han advertido algunos riesgos de conflicto de interés: que las empresas que aportan fondos podrían esperar influencia posterior, y que el uso del salón podría favorecer cuadros privados en detrimento del interés público. Además, aunque el costo estimado inicial era de 200 millones de dólares, algunos reportes recientes han elevado la cifra hasta 250 millones, y el proyecto aún no ha recibido la aprobación formal de comisiones federales pertinentes.

El evento fue denunciado por opositores como una operación “cash-for-access” (dinero por acceso) que beneficia directamente la ambición personal de Trump y podría vulnerar los límites de la ética pública. La Casa Blanca, por su parte, sostiene que las donaciones son privadas y que no se usarán recursos públicos.

Aun así, la celebración de esta cena millonaria pone en el foco la delgada frontera entre lo público y lo privado. El nuevo salón de baile promete reforzar el legado arquitectónico de Trump, pero el precio simbólico y real de su financiación deja más preguntas abiertas de las que pretende responder.