Auténtico caos en Barcelona: disturbios, saqueos, y al menos 15 detenidos tras una protesta que comenzó de forma pacífica

La protesta convocada en apoyo a Palestina, que comenzó de forma pacífica, terminó convirtiéndose en una escena de violencia urbana, fuego y tensión. El balance provisional ofrecido por los Mossos d’Esquadra es de 15 personas detenidas por desórdenes públicos, 11 de ellos menores de edad; con múltiples daños a establecimientos y contenedores incendiados en varias calles del centro.

La concentración se desarrollaba con normalidad hasta que grupos de alborotadores, con el rostro cubierto y banderas en la mano, se subieron a marquesinas y comenzaron a prender fuego a contenedores, generando grandes columnas de humo que obligaron a intervenir a los bomberos. Entre gritos de “Free, Free Palestina”, el ambiente se tornó cada vez más tenso.

Piedras, objetos contundentes y bengalas volaron en dirección a escaparates y fachadas de comercios, que tuvieron que cerrar precipitadamente por seguridad. Algunos de los atacantes intentaron saquear locales, aunque en al menos un caso, otro manifestante se interpuso y logró frenar el robo, gritándole: “¡Esto no es por eso!”.

El momento más crítico se vivió al llegar al consulado, donde finalizaba la marcha. Allí, un grupo numeroso de personas intentó arrancar las vallas de protección y lanzó piedras contra la línea policial. Los Mossos d’Esquadra realizaron maniobras de dispersión y recurrieron de forma puntual al spray OC y al uso de defensas reglamentarias para frenar los actos vandálicos y restablecer el orden.

Aunque los organizadores desconvocaron la manifestación oficialmente a las 20:00 h, grupos violentos permanecieron en la zona durante más de una hora, provocando nuevos incidentes y enfrentamientos con la policía.

Los disturbios han dejado importantes destrozos en mobiliario urbano y comercios. Como resumen de la jornada, queda una ciudad golpeada, comercios

