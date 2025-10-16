Entre la vida y la muerte un adolescente tras ser apuñalado por la expareja de su madre en Barcelona

Un adolescente se encuentra entre la vida y la muerte ser apuñalado supuestamente por la expareja de su madre. Ha ocurrido en Barcelona según avanza 'ElCaso.com'. Ocurrió el miércoles. El agresor habría amenazado previamente a la madre del menor con que lo mataría y, poco después, atacó a la víctima con un arma blanca después de atarla.

El citado medio detalla que el agresor dejó al chico apuñalado dentro del domicilio. No ha sido todavía localizado por los Mossos d'Esquadra. La madre del adolescente lo encontró con heridas de extrema gravedad en la zona del abdomen y avisó inmediatamente al teléfono de emergencias 112 de lo que había pasado, asegurando que había sido su expareja quien había atacado a su hijo.

Hasta la zona llegaron varias patrullas de los mossos y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que estabilizaron al joven y lo evacuaron de urgencia a un hospital, donde llegó muy grave. Finalmente, los médicos pudieron salvarle la vida y se encuentra estable dentro de la gravedad.

En estos momentos la Unidad de Investigación (UI) de la comisaría del Eixample de los Mossos trabaja para dar con el paradero del sospechoso, además de esclarecer el motivo de la agresión.

