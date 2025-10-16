Noticias de hoy, jueves 16 de octubre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 16 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La declaración de Koldo en el Supremo, o el ganador del Premio Planeta 2025, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 16 de octubre de 2025.

Kolso declara en el Supremo

Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos en Transportes, comparece este jueves de nuevo ante el Tribunal Supremo. El exasesor de Ábalos encara su cuarta comparecencia. El juez decidirá si mantiene la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales tras interrogarle por los 95.437 euros que, según la UCO, sufragaban él y su exmujer.

Premio Planeta 2025

Juan del Val recibe el Premio Planeta 2025. Del val se ha alzado con el galardón que le otorga un millón de euros, con la novela 'Vera, una historia de amor', presentada bajo el seudónimo 'No es tan fácil morir de amor' de Elvira Torres.

La finalista del Premio Planeta 2025, Ángela Banzas, con su novela 'Cuando el viento hable', ha conseguido destacar entre las más de mil obras presentadas en esta LXXIV edición del certamen.

Una vecina de Carmen, la presunta última víctima de la 'mataviejas': "No abría a nadie y tuvo la mala suerte de que abrió a una asesina"

La matayayas

Sociedad

Protestas en Barcelona

Auténtico caos en Barcelona: disturbios, saqueos, y al menos 15 detenidos tras una protesta que comenzó de forma pacífica

Augusto Pinochet

Efemérides de hoy 16 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de octubre?

RITO

Terrassa prohíbe adoptar gatos negros hasta después de Halloween

Se complica la contratación de radiólogos para los cribados del cáncer en el Hospital Virgen del Rocío: "Los que hay se van a la privada"
Cribados del cáncer

Se complica la contratación de radiólogos para los cribados del cáncer en el Hospital Virgen del Rocío: "Los que hay se van a la privada"

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes.
Accidente mortal

Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo

Los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida del menor. La principal hipótesis apunta a una caída accidental.

La 'matayayas'

Una vecina de Carmen, la presunta última víctima de la 'mataviejas': "No abría a nadie y tuvo la mala suerte de que abrió a una asesina"

El barrio coruñes de Monelos lleva días conmocionado al conocerse que la muerte de una de sus vecinas podría ser un nuevo asesinato de Remedios Sánchez, conocida como 'la mataviejas'.

Hay 95 personas investigadas acusadas de sustraer joyas y otros objetos

Destapan la mayor red de robos en equipaje facturado en el aeropuerto Tenerife Sur

Examen de Selectividad

La nueva Selectividad de 2026 será más exigente y más práctica

Inmovilizadas hasta el día 20 por la Dermatosis Nodular las ganaderías cántabras que fueron al concurso de Gijón

Aumentan los focos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en España: se registran seis nuevos casos

