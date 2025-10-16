Noticias de hoy, jueves 16 de octubre de 2025

La declaración de Koldo en el Supremo, o el ganador del Premio Planeta 2025, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 16 de octubre de 2025.

Kolso declara en el Supremo

Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos en Transportes, comparece este jueves de nuevo ante el Tribunal Supremo. El exasesor de Ábalos encara su cuarta comparecencia. El juez decidirá si mantiene la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales tras interrogarle por los 95.437 euros que, según la UCO, sufragaban él y su exmujer.

Premio Planeta 2025

Juan del Val recibe el Premio Planeta 2025. Del val se ha alzado con el galardón que le otorga un millón de euros, con la novela 'Vera, una historia de amor', presentada bajo el seudónimo 'No es tan fácil morir de amor' de Elvira Torres.

La finalista del Premio Planeta 2025, Ángela Banzas, con su novela 'Cuando el viento hable', ha conseguido destacar entre las más de mil obras presentadas en esta LXXIV edición del certamen.

