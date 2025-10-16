Detienen a un hombre por grabar con una cámara oculta a su hija y sus amigas desnudas

Descubren a un presunto pedófilo que grababa a su propia hija desnuda en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. Se trata de un individuo de 50 años que poseía más de 6.000 archivos de pornografía infantil. La investigación liderada por la Policía Nacional, ha descubierto entre el contenido vídeos grabados por el propio sujeto a su hija y sus amigas de corta edad. Esto sucedía en su domicilio y en un vestuario de un polideportivo público, en ambos lugares instaló una cámara oculta.

Dos detenciones en un año y medio

El hombre ha sido arrestado en dos ocasiones, comenzando todo en junio de 2024 después de que varios agentes policiales detectasen a un usuario que descargaba y compartía pornografía infantil en gran cantidad en la Comunidad de Madrid. Se trataba de él, que obtenía y propagaba el contenido desde una aplicación web de intercambio de archivos.

Debido a la gravedad del asunto las autoridades investigaron su domicilio en 2024, encontrando un ordenador portátil con contenido sexual de niños de corta edad. Descubriendo así que el individuo tenía una cámara oculta en el baño de su vivienda y en el dormitorio de su hija, con la cual registraba vídeos de ella y sus amigas cuando visitaban la vivienda. Tras esto fue puesto en libertad pendiente de juicio.

Un año y cuatro meses después, este miércoles 15 de octubre de 2025, ha sido detenido por segunda vez al identificar a otras 13 víctimas grabadas por el sujeto, esto dentro de los 6.000 archivos que poesía el acusado. Destapando otra de sus artimañas, en la que grabó el interior de unos vestuarios infantiles en un polideportivo de la zona mientras varias menores se preparaban para hacer natación. Situación por la cual también será juzgado, pero que tampoco le priva de su libertad.

Pendiente de juicio

Actualmente se encuentra en plena libertad dentro del procedimiento judicial a esperas de que se indique fecha para la vista. Por el momento no ha recibido represalias por lo ocurrido. algo que indigna a los vecinos de la zona y a las familias de la víctimas.

La Policía Nacional compartía por la red social X el vídeo de la detención del individuo, esto mediante un post que resumía la situación. Una situación que mantiene en vilo a decenas de familias, cuyas hijas fueron grabadas por el detenido, todas con la esperanzada de que la justicia actúe pronto.