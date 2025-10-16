Galicia refuerza el control sobre las viviendas comunitarias de mayores tras cerrar un nuevo centro en Ourense

La Xunta de Galicia ha ordenado el cierre inmediato de la vivienda comunitaria San Gabriel, ubicada en el municipio ourensano de Xinzo de Limia, tras detectar graves irregularidades en la atención a los mayores residentes. La clausura se produce apenas dos semanas después de una medida similar en el concello de Amoeiro, lo que refleja un endurecimiento de las políticas de inspección en este tipo de centros privados.

La inspección realizada por funcionarios de la Consellería de Política Social reveló que en el momento de la visita el centro alojaba a 15 personas, cuando la capacidad autorizada era de diez plazas. Además, varios residentes presentaban grados de dependencia superiores al permitido para este tipo de viviendas comunitarias, orientadas únicamente a personas con autonomía (grados 0 y 1). Los inspectores también detectaron deficiencias importantes en la atención sociosanitaria y en la alimentación, lo que llevó a la Xunta a intervenir de forma inmediata para “garantizar la seguridad y el bienestar de los mayores”.

Como medida urgente, los 15 residentes fueron trasladados este martes a otras plazas públicas dentro de la red autonómica, procurando ubicaciones lo más cercanas posible a Xinzo de Limia. En el operativo participó un equipo de Cruz Roja, que ofreció asistencia sociosanitaria durante el traslado. Solo uno de los usuarios fue acogido por su familia, mientras que el resto fue derivado a centros públicos.

Las familias fueron informadas previamente de la situación y del proceso de reubicación. Desde la Consellería, se insistió en que “la intervención fue inmediata” y que la Xunta “no dudará en volver a actuar con firmeza cuando esté en juego la calidad de vida de las personas mayores”.

Se buscan responsables administrativos o penales

La Conselleira de Política Social, Fabiola García, explicó que la decisión se tomó tras una inspección rutinaria que reveló “una situación inaceptable”. “La Xunta de Galicia siempre actúa con contundencia e inmediatez cuando se trata de velar por las personas mayores. Así lo demostramos tras el cierre de la vivienda comunitaria en Amoeiro y, ahora, en Xinzo de Limia”, declaró. Añadió que tanto los usuarios como sus familias fueron informados, y que todos están ya reubicados: “Ahora mismo están todos atendidos bajo el paraguas de la Xunta, menos uno de los residentes que está con su familia ”, detalló.

Ante la gravedad de las deficiencias detectadas, la Fiscalía de Ourense ha decidido abrir diligencias pre-procesales civiles para evaluar la situación y determinar si hay responsabilidades administrativas o penales. También ha solicitado los informes de inspección elaborados por la Xunta.

En el caso anterior, en Amoeiro, la inspección reveló no solo deficiencias en el cuidado, sino también irregularidades laborales, con trabajadores sin contrato o documentación en regla. Esa situación también está siendo investigada por la Fiscalía, y se ha mencionado la posibilidad de que existiera trato vejatorio a los usuarios

