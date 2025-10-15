Trump, "decepcionado" con Putin por la guerra de Ucrania: "Tendría que haberla ganado en una semana"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pronunciarse sobre la guerra en Ucrania asegurando que está "muy decepcionado, porque Vladimir y yo teníamos una muy buena relación. Probablemente todavía la tengamos. No sé por qué continúa con esta guerra, una guerra que va camino de cuatro años y que tenía que haberla ganado en una semana", ha delcarado recientemente.

Las palabras de Trump llegan justo cuando los ministros de Defensa de la OTAN se han reunido en Bruselas para abordar nuevas medidas de apoyo militar a Ucrania frente a la ofensiva rusa.

Desde la capital belga, Estados Unidos ha reclamado que más aliados se sumen al mecanismo de compra conjunta de armamento destinado a Kiev. La iniciativa, denominada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL), ya cuenta con el respaldo de Alemania, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Canadá. Sin embargo, países como España, Francia o Italia se mantienen al margen, lo que ha generado tensiones dentro de la Alianza.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, insiste en que la paz solo se consigue "a través de la fuerza". En su opinión, Trump lo ha demostrado con su reciente papel en las negociaciones de alto el fuego en Gaza. "La paz se logra cuando los adversarios respetan tu poder, no cuando se lanzan discursos vacíos", subraya.

El plan, valorado en 2.000 millones de dólares, incluye la compra de misiles, munición y sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense. Países como Lituania y Estonia ya han anunciado nuevas aportaciones para reforzar el envío de armas a Ucrania, mientras que desde Finlandia se reclama “solidaridad europea” para repartir el peso financiero del esfuerzo bélico.

