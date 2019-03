104 marineros marroquíes llevan cuatro meses atrapados en el puerto de Algeciras

Los graves problemas económicos y las deudas que afronta la naviera marroquí Comarit han atrapadao a 104 marineros en el puerto de Algeciras. Hace cuatro meses llegaron a este puerto, pero la naviera para la que trabajaban entrón en bancarrota. Todos quedaron atrapados en Algeciaras, sin posiblidad de regresar a casa.

Al parecer la naviera atraviesa por graves problemas económicos y no puede afrontar sus deudas. Los barcos se encuentran embargados por el juzgado de Cádiz y la tripulación no sabe cual es su situación jurídica. Los marineros de estos buques que cubren la línea de pasajeros entre Algeciras y Tánger, llevan dos meses sin cobrar.

Su situaión es extrema: No tienen agua caliente, cortan la luz por la noche para ahorrar y disponen de los alimentos justos para sobrevivir. Nadie les presta combustible, por culapa de sus deudas, y no tienen dinero para comprar alimentos.



El origen de las deudas impagadas son reparaciones realizadas en Navantia en San Fernando, a lo que se añade el suministro de combustible, víveres y repuestos que no han sido abonados a los proveedores. Se trata de un conflicto laboral con graves consecuencias para los trabajadores. Un asunto que comienza a covertirse en un conflicto humanitario.