Tres muertos en accidentes de microcoches durante el fin de semana

Su aspecto es casi el de un coche de juguete, pero están lejos de ser inofensivos. Tres personas, entre ellas un joven de 15 años, fallecieron este fin de semana en dos accidentes de tráfico en los que se han visto involucrados cuadriciclos ligeros. En ambos casos, los microcoches se despeñaron por barrancos.

El primer siniestro se produjo el viernes por la noche en Caravaca de la Cruz (Murcia), cuando uno de estos vehículos, ocupado por un hombre y una mujer, ambos de 56 años, volcó y se precipitó por un barranco de cien metros. El segundo, en el que perdió la vida el menor de edad, que conducía un microcoche propiedad de su abuelo, se registró la madrugada del domingo en la localidad jiennense de Cabra de Santo Cristo.



Pese a que estos vehículos tienen la apariencia de un coche de pequeñas dimensiones, en realidad se consideran ciclomotores, también a efectos del permiso necesario para conducirlos (el AM, que se puede obtener desde los 15 años).



Falsa percepción de seguridad

Además, a pesar de contar con un habitáculo, para viajar en ellos es obligatorio el uso del casco y, aunque los menores estén autorizados a conducirlos, no se les permite llevar pasajeros.

Un cuadriciclo ligero es un ciclomotor de cuatro ruedas, con un peso inferior a los 350 kilogramos y una cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos. Aunque su aspecto es el de un coche pequeño, no superan los 45 kilómetros por hora, y el casco es obligatorio si no llevan cinturón de seguridad.

Pueden conducirlos menores desde los 15 años con el permiso AM, pero no pueden llevar pasajeros hasta los 18.