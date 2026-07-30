Alrededor de 3.000 vecinos, que fueron desalojados por el incendio de La Vall d’Uixó, regresan a sus casas

A los municipios de Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuébar y Almedíjar, que tuvieron que ser desalojados por los incendios, les ha llegado una buena noticia: han podido volver a sus casas. Los vecinos de Azuébar remarcaban su cansancio. Aseguraban que "en 20 días nos han evacuado dos veces, a principios de mes por el incendio de Soneja y ahora este".

Pese al cansancio, la alegría y la emoción estaba muy presente. Así ha sido el caso de Ángel que no ha podido evitar las lágrimas cuando se ha reencontrado con sus perros. "Suerte que estos días nos han acogido unos amigos", decía entre lágrimas.

Tanto este pueblo como los otros cinco municipios vuelven a tener vida. Las persianas de los bares se han levantado y el cartel de "cerrado" del horno ha desaparecido. Mario es el panadero de Azuébar, y con ilusión, contaba a Antena 3 Noticias que "había muchas ganas de volver y es que en verano el pueblo es cuando crece".

Por su parte, Susi, la dueña del bar 'La Tendeta', destacaba que "esta vez se ha hecho más largo" y sostiene que "es muy emocionante, vamos a abrir ya, a dar servicio que hay ganas".

"No se puede beber agua del grifo hasta que tengamos los análisis que nos corroboren que es potable"

Los vecinos han regresado pero, por el momento, los ayuntamientos repartirán agua embotellada. Tal y como explicaba la alcaldesa de Azuébar, Jéssica Miravete "no se puede beber agua del grifo hasta que tengamos los resultados del análisis que nos corrobore que es potable". Asimismo, sostiene que "han sido días difíciles" y detalla que "cuando comenzó el incendio el sábado ya les comunicamos que dejaran preparado un equipaje de emergencia y el domingo nos evacuaron".

Vecinos que han estado en viviendas de familiares y otros como Alfredo que ha estado en el seminario de Segorbe constataba: "Cuando nos han dado allí la noticia hemos aplaudido todos".

Una llegada al pueblo con la esperanza que estuviera intacto

En Azuébar se veía a los vecinos sacando bolsas y maletas de sus coches, limpiando las cenizas que aún había en muchas de sus casas. Por su parte, los 288 vecinos de Almedíjar, pueblo de situado en el Alto Palancia, junto a la Sierra de Espadán, han vuelto también a casa. Llevaban desde el domingo desalojados en el seminario de Segorbe y en viviendas de familiares.

Paco y Pili aparcan sonrientes en la puerta de su casa: "El pueblo está bien, aquí no ha pasado nada. Llevamos 5 días fuera de casa, pero lo importante es que el incendio se reduce y no hay que lamentar males mayores".

La más longeva del pueblo es Adoración, que cumple 93 años el próximo mes de diciembre, y ha regresado a su hogar acompañada de su nieto: "Todos los días preguntaba si había noticias sobre cuando podíamos volver. Nos han atendido muy bien. Nos hemos acordado de los que combaten el fuego". Asimismo, ha agradecido estar de vuelta y que todo en casa esté bien.

Pilar de la Torre es de Almenara, pero tiene su casa en Almedíjar y hasta ahí ha regresado en coche con su hija. Resume todo lo vivido como algo "muy caótico, con miedo y con gente preocupada por los animales". Asegura que "ahora nos toca limpiar, pero lo principal es que estamos todos bien".

José Esteban Villanova es alcalde de Almedíjar y va recibiendo a sus vecinos en la plaza del pueblo : "Salud pública hará analítica de aguas para comprobar que es apta para el consumo. De momento, repartiremos agua embotellada, aunque reconozco que en mi municipio no ha habido ni humo ni cenizas, así que pronto volveremos a la normalidad. En estos días hemos tenido que retrasar hasta un entierro, ha sido duro".

Ahora continúan evacuadas unas 7.000 personas por un incendio que aún no está controlado, que sigue activo, y ya ha afectado a unas 9.600 hectáreas.

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