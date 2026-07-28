Iván, de la Vall d'Uixó (Castellón) vuelve a casa y Raquel, de Casavieja (Ávila), salva su casa gracias a sus vecinos

Los incendios siguen afectando a miles de personas en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón. En Madrid, hay 31.865 evacuados y 19.062 confinados, en Ávila son ya 25.087 evacuados y 8.735 confinados, Toledo: 6.200 evacuados y en Castellón la cifra asciende a 80.000 afectados de 21 municipios.

Muchos vecinos de varios municipios se encuentran desesperados, como una joven habitante de Navas del Rey que relataba desconsolada que si no daba de comer a sus perros cuanto antes se iban a morir.

Iván ya ha vuelto a casa

Sin embargo, otros ciudadanos que también han vivido este drama, por suerte, han podido volver a casa. Un ejemplo de ello es el caso de Iván, vecino de la Vall d’Uixó, una de las zonas más castigadas por el fuego. El joven vio a través de unas cámaras de seguridad cómo las llamas llegaron muy cerca de su casa. Este pasado lunes relataba entre lágrimas su testimonio: “Pensábamos que lo perdíamos todo. Pensábamos, bueno, somos jóvenes, la casa es nueva, podemos empezar de nuevo, pero pensaba más en mis padres, que viven cerca. Son mayores y prefería que se quemara nuestra casa antes que la suya porque ya no tienen una vida tan larga como nosotros. Es muy duro y no se va a olvidar nunca”.

Cuando llegó la tarde, pudo regresar, aunque con una sensación de angustia porque no sabía qué se iba a encontrar. Esta ha sido su sensación cuando ha podido dormir esta noche en casa: “Estamos más tranquilos, ha sido una sensación de alegría porque vimos la casa perfectamente. Nos han llegado imágenes de los bomberos a quienes agradecemos profundamente su ayuda porque han sido ellos quienes han salvado nuestras casas, han hecho un milagro. Pero, veo el entorno y es desolador, cómo está la Vall d’Uixó, lo pienso y me duele muchísimo. Doy gracias al ayuntamiento porque ha estado a la altura de la situación. Nos abrazamos a la familia, al ver las imágenes y sufrimos y pensamos que algo se había derretido, pero está todo perfecto. Mis padres están tranquilos, pero lo han pasado muy mal porque son mayores, sufro mucho por ellos, pero están a salvo ”.

La casa de Raquel también se ha salvado

Raquel fue desalojada de su vivienda en Casavieja (Ávila) y respira tranquila porque su casa se ha podido salvar gracias a sus vecinos. Ella tiene también una vivienda en Alcorcón. Raquel ha expresado lo siguiente: “Me desalojaron, estaba con mi madre, tenía que volver a Alcorcón porque no podía quedarme. La sensación que tengo es de tristeza porque estar enfadada ya no resuelve nada. Tenemos que ayudarnos entre todos”

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