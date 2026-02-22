Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Agreden y rocían con gas pimienta a los Gemeliers a la salida de una discoteca en Madrid

La familia asegura que la investigación policial está en marcha y que los artistas "ya están bien y descansando".

Imagen de los Gemeliers

Imagen de los GemeliersGTRES

Paula V. Sisó
Publicado:

El dúo sevillano conocido como los Gemeliers ha denunciado en sus redes sociales haber sufrido una agresión este sábado durante la celebración de su cumpleaños en Madrid.

Fuentes policiales han informado que, sobre las 6:00 horas del sábado, tuvo lugar un altercado en las inmediaciones de la discoteca Vandido, situada en la calle Goya, en el que varias personas rociaron con gas pimienta a otras y les propinaron varios golpes.

Por estos hechos, fueron trasladados al hospital dos personas y ya se ha interpuesto denuncia, por lo que se llevará a cabo la investigación oportuna.

Por su parte, fuentes de Emergencias Madrid han precisado que una unidad básica del SAMMUR-Protección Civil acudió a la puerta de la discoteca sobre las 6:00 horas tras recibir un aviso del 112 y en el lugar atendieron a dos personas que habían sufrido una agresión con spray pimienta y fueron trasladadas al Hospital Gregorio Marañón.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el hermano de ambos ha señalado que lo que iba a ser un día especial "terminó en pesadilla": "Sufrieron una agresión que ya está en manos de la Policía, a quienes también queremos agradecer su trabajo y su rapidez". En este sentido, han señalado que la investigación "está en marcha" y "ya se cuenta con información clara sobre los responsables".

Este familiar ha explicado que ambos se encuentran bien y están descansando: "Seguiré atendiendo a los medios con todo el cariño y compartiendo la información para que esto se conozca y, ojalá, no le pase a nadie más".

Los hermanos agredidos son Jesús Oviedo Morilla y Daniel Oviedo Morilla, conocidos artísticamente como Gemeliers. El dúo saltó a la popularidad en 2014 tras su paso por 'La Voz Kids' y desde entonces ha desarrollado carrera musical y televisiva. Además de su trayectoria como cantantes, han participado en distintos formatos de entretenimiento, entre ellos 'Tu cara me suena', y en sus inicios fueron rostros habituales de Menuda noche; también concursaron en 'Quiero cantar'.

