El ICE podrá usar gas pimienta y detener a manifestantes pacíficos en Estados Unidos

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha levantado de forma temporal las restricciones impuestas por una jueza federal que limitaban la actuación de agentes migratorios durante manifestaciones pacíficas en Minnesota, una decisión que representa un triunfo inmediato para la administración del presidente Donald Trump. La resolución permite, por ahora, el uso de gas pimienta y la realización de arrestos en el contexto de protestas.

Y es que la tensión continúa en Minnesota en torno al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Cuatro menores, entre ellos un niño de cinco años y una niña de diez, han sido detenidos en el distrito escolar de Columbia Heights en el marco de las redadas intensivas impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump, según denuncian responsables educativos.

Liam Conejo Ramos

Uno de los casos más graves es el de Liam Conejo Ramos, de cinco años, que fue arrestado junto a su padre el martes en la entrada de su vivienda, justo cuando regresaban del colegio, según informó el distrito escolar en un comunicado.

Tras detener al adulto, los agentes se llevaron también al menor, en lugar de dejarlo al cuidado de otro familiar presente en el domicilio, una actuación que ha generado una fuerte indignación entre las autoridades educativas.

Padre e hijo quedaron bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional y fueron trasladados a San Antonio, de acuerdo con la información publicada por The Washington Post.

No es un caso aislado

El de Liam no es un caso aislado. Funcionarios escolares han denunciado que, solo en lo que va de mes, otros tres estudiantes del distrito de Columbia Heights han sido detenidos por el ICE. Entre ellos, un alumno de 17 años que fue obligado a bajar de su vehículo cuando se dirigía a clase y arrestado en plena mañana.

Una semana antes, una niña de diez años, alumna de cuarto grado, fue detenida junto a su madre y ambas permanecen, según el distrito, en un centro de detención de Texas.

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights han expresado su profunda preocupación por estas actuaciones, que están aumentando la tensión en Minnesota, especialmente tras la muerte de Renée Good, de 37 años, que murió en Minneapolis tras recibir disparos de un agente del ICE.

Instensifican los operativos

En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha intensificado los operativos migratorios en el estado, después de que un documental difundido por un youtuber conservador volviera a poner el foco en presuntos casos de fraude en guarderías vinculados a miembros de la comunidad somalí.

En este contexto, está prevista para este miércoles la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a Minnesota, con el objetivo de respaldar públicamente la política migratoria del Ejecutivo, que también está endureciendo las redadas en otros estados como Maine.

