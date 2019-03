Un tornado en medio de la Ría de Arousa se debilita sin ocasionar daños

Un tornado o manga marina se formó ayer en la boca de la Ría de Arousa. El fenómeno fue grabado por un marinero, Ignacio Alfonso, que en esos momentos estaba faenando cerca de O Grove (Pontevedra).

Según apuntan algunos medios, el tornado se originó en las inmediaciones de los polígonos de bateas de Aguiño, y comenzó a avanzar en dirección a los bajos conocidos como Os Isqueiros, para irse debilitando dos minutos después hacia Cambados y O Grove.

Afortunadamente, no se han registrado daños. A diferencia del que tuvo lugar en marzo pasado, la manga marina no tocó tierra y no hubo que lamentar destrozos como en aquella ocasión.