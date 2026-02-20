Efemérides de hoy 20 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de febrero?

El 20 de febrero de 1882, durante el reinado de Alfonso XII, se crea la Academia General Militar. Es el centro de enseñanza superior del Ejército de Tierra Español. En un principio, hasta 1893, el centro de formación se ubica en la ciudad de Toledo, dentro del recinto del Alcázar, con el objetivo de unificar la formación de los futuros oficiales bajo unos criterios comunes. La institución busca modernizar la enseñanza militar y reforzar la cohesión del Ejército tras unas décadas de fuerte inestabilidad política.

A partir del año 1927, se establece finalmente en la ciudad de Zaragoza, donde permanece hasta la actualidad. Desde entonces, la Academia forma a miles de oficiales, combinando instrucción militar, formación académica y valores de servicio al Estado. En ella se encuentra el Centro Universitario de la Defensa, adscrito a la Universidad de Zaragoza, donde también se forman los futuros oficiales de la Guardia Civil.

Un 20 de febrero, pero de 1986, la policía italiana detiene a Michele Greco, apodado “il Papa”, uno de los principales jefes de la mafia siciliana. Nacido en 1924 en Ciaculli, Palermo, es considerado una figura clave de la “Cosa Nostra”. Actúa como presidente de la llamada Comisión de la Mafia, órgano de coordinación de las familias mafiosas. Su arresto se produce durante el Maxi Proceso, una gran ofensiva judicial contra el crimen organizado impulsada por los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.

La detención es facilitada debido a una traición de Benedetto Galati, que trabajaba las tierras del mafioso. Durante el juicio, Greco es acusado de ordenar 78 asesinatos. Finalmente, el 16 de diciembre de 1987, la sentencia lo encuentra culpable de todos los cargos y es condenado a cadena perpetua.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de febrero?

1872.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York abre las puertas de su colección al público.

1909.- El diario parisino Le Figaro publica completo el Manifiesto Futurista, el acta fundacional del movimiento escrito por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti.

1920.- Un Real Decreto aprueba la creación del Instituto Cajal, un centro de investigación español especializado en biología.

1962.- El teniente John Glenn se convierte en el primer astronauta estadounidense en orbitar sobre la tierra a bordo del Mercury Atlas 6.

1968.- Comienza a emitirse la popular serie de televisión estadounidense Colombo.

1985.- La Plaza Mayor de Madrid es declarada monumento histórico-artístico de carácter nacional.

1987.- La descripción de un testigo de la explosión de una bomba en una tienda de ordenadores en Salt Lake City (Utah), facilita el retrato robot de Theodore Kaczynski, más conocido como Unabomber.

1992.- La esquiadora Blanca Fernández Ochoa gana la medalla de bronce en eslalon de los Juegos Olímpicos y se convierte en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica

2003.- Un incendio en una discoteca de West Warwick (Rhode Island) provoca un centenar de muertos.

2008.- La línea del AVE entre Madrid y Barcelona inicia su servicio comercial.

2012.- El Consejo General del Poder Judicial expulsa a Baltasar Garzón de la carrera judicial en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo

¿Quién nació el 20 de febrero?

1881.- Pedro Muñoz Seca, dramaturgo español.

1926.- Alfonso Sastre, escritor español.

1947.- Peter Strauss, actor estadounidense.

1963.- Ian George Brown, músico y compositor británico.

1967.- Kurt Cobain, músico estadounidense, cantante la banda Nirvana.

1988.- Rihanna, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 20 de febrero?

1920.- Robert E. Peary, explorador y geógrafo estadounidense.

1972.- María Goeppert-Mayer, física alemana, premio Nobel de Física.

1976.- René Cassin, jurista francés, premio Nobel de la Paz.

1993.- Ferruccio Lamborghini, fabricante italiano de automóviles.

2004.- Ángel Palomino, escritor y periodista español.

2018.- Emma Chambers, actriz británica.

¿Qué se celebra el 20 de febrero?

El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social y el Día Internacional del Gato.

Horóscopo del 20 de febrero

Los nacidos el 20 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 20 de febrero

Hoy, 20 de febrero, se celebran santa Jacinta Marto y san León.