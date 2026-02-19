Muere un hombre al caer desde un tercer piso tras agredir a su expareja en Cartagena, Murcia

Un hombre ha muerto como consecuencia del impacto al caer desde un tercer piso en Cartagena (Murcia), después de presuntamente agredir a su expareja. Según apuntan fuentes cercanas a la investigación a EFE, el hombre tenía hasta hace 15 días una orden de alejamiento hacia la mujer por malos tratos anteriores.

Ha sido alrededor de las 15:00 horas cuando se han producido los hechos, en la calle Río Pisuerga de Playa Honda. Ha sido un vecino de la mujer quien ha dado el aviso a la Policía Local. Los agentes se han desplazado inmediatamente hasta el lugar, y han encontrado al hombre tendido en el suelo en el exterior del edificio. Bajo él había un gran charco de sangre. Pese a que se han trasladado efectivos sanitarios, sólo han podido certificar su muerte.

Los servicios médicos han tenido que atender a la mujer, que estaba sufriendo una crisis de ansiedad. Después, un vehículo de un tanatorio local ha trasladado el cadáver mientras la Guardia Civil trabaja para esclarecer los hechos.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la muerte en Murciay se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.