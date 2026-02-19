Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
MURCIA

Muere un hombre al caer desde un tercer piso tras agredir a su expareja en Cartagena, Murcia

Según apunta la investigación, hasta hace poco pesaba una orden de alejamiento del hombre hacia su expareja por malos tratos anteriores.

Imagen de una ambulancia del Servicio Murciano de Salud

Imagen de una ambulancia del Servicio Murciano de Salud

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Un hombre ha muerto como consecuencia del impacto al caer desde un tercer piso en Cartagena (Murcia), después de presuntamente agredir a su expareja. Según apuntan fuentes cercanas a la investigación a EFE, el hombre tenía hasta hace 15 días una orden de alejamiento hacia la mujer por malos tratos anteriores.

Ha sido alrededor de las 15:00 horas cuando se han producido los hechos, en la calle Río Pisuerga de Playa Honda. Ha sido un vecino de la mujer quien ha dado el aviso a la Policía Local. Los agentes se han desplazado inmediatamente hasta el lugar, y han encontrado al hombre tendido en el suelo en el exterior del edificio. Bajo él había un gran charco de sangre. Pese a que se han trasladado efectivos sanitarios, sólo han podido certificar su muerte.

Los servicios médicos han tenido que atender a la mujer, que estaba sufriendo una crisis de ansiedad. Después, un vehículo de un tanatorio local ha trasladado el cadáver mientras la Guardia Civil trabaja para esclarecer los hechos.

