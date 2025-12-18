Nueva polémica por las balizas V16 que sustituyen a los triángulos: ¿Realmente evitarán accidentes?

Las balizas V16, que sustituirán a los clásicos triángulos de emergencia en carretera, están a dos semanas de ser obligatorias en todos los vehículos. Y la cuestión, es que recientemente en redes sociales se han viralizado numerosos videos cuestionando su visibilidad y generando grandes dudas entre los conductores.

Tras la publicación de un vídeo de un bombero de Valencia que comparte con sus seguidores sus dudas sobre la baliza V16, especialmente en las zonas de poca visibilidad como en los cambios de rasante, la polémica ha estallado. Y es que este ha defendido que se sigan colocando los triángulos de emergencia para prevenir accidentes.

¿Es la baliza V16 realmente segura?

La baliza se ha presentado como una solución más segura frente a los triángulos de seguridad, ya que evita que el conductor tenga que salir del vehículo y camine por la calzada. Sin embargo, su eficacia está en el punto de mira. A diferencia de los triángulos, que señalizan el peligro a varios metros de distancia, la baliza depende exclusivamente de su luz para ser vista, y en situaciones de cambios de rasante, curvas pronunciadas o tráfico denso, esa luz puede quedar oculta o percibirse demasiado tarde por los conductores.

Además con condiciones meteorológicas peligrosas que reduzcan la visibilidad, su capacidad de advertencia se reduce. Por ello, expertos como el bombero del vídeo viral advierten de que confiar únicamente en la baliza puede generan una falsa sensación de protección si no se tienen en cuenta elementos de peligro en la vía. Y, en caso de emergencia, recomienda acompañarla de los triángulos para una mejor visibilidad y seguridad.

La DGT aclara las dudas

El director general de Tráfico, Pepe Navarro ha afirmado que la obligación de llevar la baliza en el vehículo "es un avance en el tema de seguridad. No es un tema ni de recaudación, ni de lo que están diciendo, con todo el lío que hay en las redes sociales", ha zanjado, y cree que España es un "país imaginativo" y que los memes que se publican "tienen un valor incalculable", así como que hay ciudadanos que "en lugar de pensar, embisten".

Navarro explica que el triángulo dejará de ser obligatorio. "Lo puedes tener. Si te da tranquilidad, yo creo que lo puedes llevar perfectamente", pero ha añadido que él no se bajaría del vehículo para colocarlo porque es "consciente de lo riesgoso que es". En todo caso, ha recordado que fuera del vehículo el chaleco reflectante es obligatorio.

