Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DAO

El ascenso y caída de 'Jota', el número dos de la Policía que Marlaska sostuvo hasta el final

La Moncloa descarta responsabilidades políticas del ministro del Interior tras la dimisión del DAO acusado por una subordinada de agresión sexual.

Marlaska

El ascenso y caída de 'Jota', el número dos de la Policía que Marlaska sostuvo hasta el final | Europa Press

Publicidad

La dimisión de José Ángel González, hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha abierto una crisis en la cúpula del cuerpo, pero no ha provocado consecuencias políticas en el Gobierno. La Moncloa mantiene su criterio de no aceptar dimisiones de ministros del PSOE para evitar trasladar una imagen de debilidad ante la oposición. En este caso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa en el cargo pese a la estrecha relación que mantenía con el mando policial ahora investigado.

En su entorno más cercano le conocen como 'Jota'. Fue nombrado DAO en 2018 por Grande-Marlaska y se convirtió en su hombre de confianza. Dos años después, durante la pandemia, asumió un papel visible en la coordinación de los dispositivos policiales y compareció en ruedas de prensa del Ejecutivo. Su figura ganó proyección pública en aquel periodo.

Una trayectoria vinculada a Seguridad Ciudadana

Natural de La Rioja, ingresó en la Policía Nacional con 25 años. Su carrera estuvo ligada a la seguridad ciudadana. Pasó por unidades como las UIP en Valladolid y, tras ascender a comisario en 2002, desempeñó destinos en Alicante y Castellón. En 2014 fue nombrado jefe superior en Melilla y posteriormente ocupó responsabilidades en Aragón.

Su perfil fue respaldado de forma reiterada desde Interior. El sindicato JUPOL llegó a afirmar: "El DAO es un profesional impecable nadie de policía le dirá a usted lo contrario. Todos los policías están orgullosos del DAO que tienen". A lo largo de su carrera recibió distinciones como la Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Estaba previsto que se jubilara en 2024, pero fue confirmado en el cargo por Grande-Marlaska mediante una modificación del régimen de personal incluida en un decreto de ayudas vinculado a la DANA.

La querella y la dimisión

La situación dio un giro cuando un juzgado admitió a trámite una querella por presunta agresión sexual presentada por una subordinada. Tras conocer la decisión judicial, González presentó su dimisión. Aun así, el día posterior a su renuncia seguía utilizando coche oficial y escolta. Se mostró "tranquilo", aunque evitó realizar más declaraciones.

La relación entre el ministro y el ya ex-DAO había sido estrecha. Grande-Marlaska lo defendió públicamente en distintas controversias internas. Sin embargo, desde el Ejecutivo se insiste en que no hay motivos para exigir responsabilidades políticas al titular de Interior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 19 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 19 de febrero?

Marc Zuckerberg

Publicidad

Sociedad

Marlaska

El ascenso y caída de 'Jota', el número dos de la Policía que Marlaska sostuvo hasta el final

Imagen de una ambulancia del Servicio Murciano de Salud

Muere un hombre al caer desde un tercer piso tras agredir a su expareja en Cartagena, Murcia

La salida del presunto asesino de Xilxes tras la reconstrucción en su vivienda

Gritos de "¡Asesino, sádico!" al presunto autor del doble crimen de Xilxes

La madre junto a su bebé
Espina bífida

Nace Manuel, un nuevo bebé intervenido de espina bífida durante el embarazo en el Hospital Virgen del Rocío

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí
Guardería Algemesí

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí: aparecía en los vídeos sin hacer nada

El uso viral que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16
Baliza V16

El curioso uso que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16 y que se ha hecho viral

Las redes se han llenado de reacciones a un vídeo en el que, tirando de retranca, se utiliza la baliza para señalizar un socavón en la carretera. Tiene incluso una planta dentro.

Imagen de archivo de un semáforo en rojo
Semáforos

Granada estrena semáforos con rojo y ámbar simultáneos para reducir atascos y emisiones

A las tradicionales fases verde, ámbar y rojo se suma ahora un cuarto momento previo al verde, en el que ambas luces, roja y ámbar, permanecen encendidas a la vez.

Urgencias del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas

Denuncian falta de higiene y seguridad sanitaria en el área de urgencias del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas

La actriz sevillana María León

María León tendrá que pagar una multa de 5.700€ por agredir a una policía de Sevilla

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 19 de febrero de 2026

Publicidad