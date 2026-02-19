El ascenso y caída de 'Jota', el número dos de la Policía que Marlaska sostuvo hasta el final

La dimisión de José Ángel González, hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha abierto una crisis en la cúpula del cuerpo, pero no ha provocado consecuencias políticas en el Gobierno. La Moncloa mantiene su criterio de no aceptar dimisiones de ministros del PSOE para evitar trasladar una imagen de debilidad ante la oposición. En este caso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa en el cargo pese a la estrecha relación que mantenía con el mando policial ahora investigado.

En su entorno más cercano le conocen como 'Jota'. Fue nombrado DAO en 2018 por Grande-Marlaska y se convirtió en su hombre de confianza. Dos años después, durante la pandemia, asumió un papel visible en la coordinación de los dispositivos policiales y compareció en ruedas de prensa del Ejecutivo. Su figura ganó proyección pública en aquel periodo.

Una trayectoria vinculada a Seguridad Ciudadana

Natural de La Rioja, ingresó en la Policía Nacional con 25 años. Su carrera estuvo ligada a la seguridad ciudadana. Pasó por unidades como las UIP en Valladolid y, tras ascender a comisario en 2002, desempeñó destinos en Alicante y Castellón. En 2014 fue nombrado jefe superior en Melilla y posteriormente ocupó responsabilidades en Aragón.

Su perfil fue respaldado de forma reiterada desde Interior. El sindicato JUPOL llegó a afirmar: "El DAO es un profesional impecable nadie de policía le dirá a usted lo contrario. Todos los policías están orgullosos del DAO que tienen". A lo largo de su carrera recibió distinciones como la Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Estaba previsto que se jubilara en 2024, pero fue confirmado en el cargo por Grande-Marlaska mediante una modificación del régimen de personal incluida en un decreto de ayudas vinculado a la DANA.

La querella y la dimisión

La situación dio un giro cuando un juzgado admitió a trámite una querella por presunta agresión sexual presentada por una subordinada. Tras conocer la decisión judicial, González presentó su dimisión. Aun así, el día posterior a su renuncia seguía utilizando coche oficial y escolta. Se mostró "tranquilo", aunque evitó realizar más declaraciones.

La relación entre el ministro y el ya ex-DAO había sido estrecha. Grande-Marlaska lo defendió públicamente en distintas controversias internas. Sin embargo, desde el Ejecutivo se insiste en que no hay motivos para exigir responsabilidades políticas al titular de Interior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.