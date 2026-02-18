Detenida por abandono una mujer de Lanzarote tras encontrar a su hija de 2 años caminando sola y en pañales por la carretera

La Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a una mujer española de 32 años por dejar sola en casa a su hija de dos años, después de que la pequeña fuera localizada en pañales cruzando la calle.

Todo ocurrió el pasado día 11 de febrero, sobre las 8:30 de la mañana, cuando un hombre que circulaba con su vehículo por una calle de Arrecife vio a una niña muy pequeña caminando totalmente sola por la carretera. El conductor, ante la gravedad de la situación, decidió dar la vuelta con el coche y acercarse a la pequeña que se encontraba sin ropa, en pañales, desorientada y llorando desconsoladamente. El hombre llamó a la Policía e inmediatamente una patrulla de la Policía Nacional se desplazó al lugar para hacerse cargo de la situación.

Los agentes realizaron la investigación pertinente para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables de la menor. Tras las primeras averiguaciones, consiguieron localizar a la madre de la niña, que les confesó que habría estado ausente de su domicilio durante más de una hora, dejando a la pequeña de dos años sola para irse primero al gimnasio, y luego a llevar a su otra hija al colegio. Fue en ese periodo de tiempo en el que la niña salió de la vivienda sin supervisión adulta y desorientada. La pequeña se puso a caminar por la carretera, llegó cerca de una rotonda, y cruzó la calle, poniendo en serio peligro su vida.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) asumió la investigación del caso y tras analizar las circunstancias y recabar la información necesaria, los agentes procedieron a la detención de la madre como presunta responsable de un delito de abandono de menor. Una vez finalizadas las diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente y quedó en libertad sin que se decretasen medidas cautelares.

La importancia de la colaboración ciudadana

Desde la Policía Nacional han querido destacar la gran importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de sucesos ya que la rápida actuación del conductor que alertó a las autoridades fue clave para evitar posibles consecuencias más graves y garantizar la seguridad de la menor que se encontraba en grave peligro, y recuerdan que dejar a un menor sin la debida supervisión puede acarrear consecuencias penales cuando se pone en peligro su integridad física o moral.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido, aunque por el momento no se han decretado medidas cautelares para la mujer de 32 años que sigue teniendo a su cargo a la menor.

