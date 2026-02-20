Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 20 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El terremoto político en nuestro país sigue apuntando a la presunta agresión sexual cometida por el ex DAO José Ángel González. En el extranjero, tiembla Buckingham tras la detención del expríncipe Andrés.

Andrés, en libertad tras 11 horas retenido

El hermano del rey Carlos III pasó 11 horas en la comisaría después de haber sido detenido. Está bajo sospecha por conducta inapropiada, también por filtrar información sensible a Epstein. La defensa de la víctima va a entregar hoy al juez el audio clave en la investigación.

Trump habla de la detención del expríncipe Andrés

Donald Trump ha reaccionado a la detención del expríncipe Andrés. Se presenta casi como una autoridad para hablar del caso Epstein porque dice a él le han "exonerado" por completo. El presidente dice que es "una mala noticia para la Casa Real. Es muy triste".

EE.UU. podría atacar Irán de forma inminente

El Ejército de EE.UU. está preparado para atacar Irán. Podría ser en cuestión de días o de horas. Ha aumentado significativamente sus efectivos aéreos y navales. Tiene dos portaviones en la zona. Es su mayor despliegue desde la guerra de Irak.

Venezuela aprueba la ley de amnistía

Venezuela aprueba la ley de amnistía. Lo han hecho por unanimidad y tras dos semanas de consultas. Delcy Rodríguez ya la ha firmado. Más de 600 presos políticos podrían salir de las cárceles. Esta ley no perdona las acciones armadas o contra la soberanía.

El ascenso y caída de 'Jota', el número dos de la Policía que Marlaska sostuvo hasta el final

Marlaska

Baliza V16

Tirón de orejas de la Comisión Europa a España por no comunicar los decretos que aprobaron el uso de la baliza V16

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Un hombre mata a su hijo de 10 años y hiere de gravedad a su mujer antes de ser abatido en Arona, Tenerife

Efemérides de hoy 20 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de febrero?
Efemérides

Imagen de una ambulancia del Servicio Murciano de Salud
Muere un hombre al caer desde un tercer piso tras agredir a su expareja en Cartagena, Murcia

Según apunta la investigación, hasta hace poco pesaba una orden de alejamiento del hombre hacia su expareja por malos tratos anteriores.

La salida del presunto asesino de Xilxes tras la reconstrucción en su vivienda
Gritos de "¡Asesino, sádico!" al presunto autor del doble crimen de Xilxes

La Guardia Civil registra durante 3 horas el piso donde vivía en Valencia en busca de pruebas que desmonten su coartada.

La madre junto a su bebé

Nace Manuel, un nuevo bebé intervenido de espina bífida durante el embarazo en el Hospital Virgen del Rocío

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí: aparecía en los vídeos sin hacer nada

El uso viral que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16

El curioso uso que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16 y que se ha hecho viral

