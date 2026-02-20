Noticias de hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El terremoto político en nuestro país sigue apuntando a la presunta agresión sexual cometida por el ex DAO José Ángel González. En el extranjero, tiembla Buckingham tras la detención del expríncipe Andrés.

Andrés, en libertad tras 11 horas retenido

El hermano del rey Carlos III pasó 11 horas en la comisaría después de haber sido detenido. Está bajo sospecha por conducta inapropiada, también por filtrar información sensible a Epstein. La defensa de la víctima va a entregar hoy al juez el audio clave en la investigación.

Trump habla de la detención del expríncipe Andrés

Donald Trump ha reaccionado a la detención del expríncipe Andrés. Se presenta casi como una autoridad para hablar del caso Epstein porque dice a él le han "exonerado" por completo. El presidente dice que es "una mala noticia para la Casa Real. Es muy triste".

EE.UU. podría atacar Irán de forma inminente

El Ejército de EE.UU. está preparado para atacar Irán. Podría ser en cuestión de días o de horas. Ha aumentado significativamente sus efectivos aéreos y navales. Tiene dos portaviones en la zona. Es su mayor despliegue desde la guerra de Irak.

Venezuela aprueba la ley de amnistía

Venezuela aprueba la ley de amnistía. Lo han hecho por unanimidad y tras dos semanas de consultas. Delcy Rodríguez ya la ha firmado. Más de 600 presos políticos podrían salir de las cárceles. Esta ley no perdona las acciones armadas o contra la soberanía.