Las lagunas en la versión del padre detenido en Xilxes y el selfi con la madre y la niña ya degolladas

El padre de la niña degollada junto a su madre en Xilxes ha sido detenido. Pero ha sido arrestado por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre él.

Fue él mismo el que alertó a la policía y los agentes a última hora de este martes lo trasladaban a dependencias policiales para tomarle declaración. Su versión tiene para los policías demasiadas lagunas.

El ahora detenido asegura que se encontraba en Valencia cuando recibió un mensaje de su hija advirtiendo que algo ocurría. Sobre este mensaje Las Provincias publicó que lo que recibió fue una fotografía de su hija muerta.

El padre insiste en que él fue al domicilio y cuando entró encontró a su exmujer y a su hija ya fallecidas. El mismo medio antes citado, publica que el asesino, la persona que degolló a las dos mujeres "se hizo un selfi con los cadáveres" y lo envió a "varios contactos del teléfono móvil de la mujer asesinada". Y añade que entre esos destinatarios está el jefe de la Policía Local de Xilxes y el exmarido de la víctima, ahora detenido.

El alcalde de la localidad asegura que todos los vecinos están "muy sorprendidos" y más al ser una familia conocida "de toda la vida, de aquí del pueblo que son sordomudos, a excepción de la niña que sí escuchaba algo e incluso en el colegio tenía una intérprete para ayudarle a comunicarse con los compañeros".

El regidor trasladó a la prensa la versión del padre que asegura que le mandaron unas imágenes con las dos fallecidas y entonces se vino aquí, entró en la vivienda y, al ver lo que ocurría, empezó a dar gritos y comenzó a salir gente de la cafetería de al lado para darle auxilio y ver lo que pasaba".

La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis. Volviendo a citar a Las Provincias el detenido indicó a los investigadores sobre una persona que él dice había amenazado a la familia.

El padre de la niña degollada, y exmarido de la mujer también degollada tenía una orden de alejamiento por diferentes episodios de violencia de género. Ambas víctimas aparecían en el programa VioGén.