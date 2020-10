Día Mundial contra el Cáncer de mama 2020: Tipos de cáncer de mama y cómo reconocerlos

Hoy, 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de mama 2020. Cada año en España, más de 32.000 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama. Normalmente los tumores se localizan en zonas más o menos definidas, lo que favorece su control mediante cirugía, no obstante el miedo viene cuando las células cancerígenas pueden multiplicarse sin control y extenderse a otros órganos o tejidos vecinos.

Como esto no debe ocurrir, es fundamental la autoexploración, las visitas a tu ginecólogo/a y una detección precoz de cualquier tipo de bulto o tumor. No obstante, aunque se diga “cáncer de mama” hay que hacer cierta diferenciación, ya que hay varios tipos y no todos son iguales. ¿Quieres conocer los tipos de cáncer de mama más frecuentes?

Tipos de cáncer de mama

El cáncer de mama, conocido técnicamente como carcinoma, puede clasificarse en diferentes tipos, dependiendo de cómo se muestre en el momento del diagnóstico:

Carcinoma lobulillar o “In situ”: se da cuando la alteración de las células se produce únicamente en el conducto mamario, sin llegar a tocar el tejido que las rodea. Puede aparecer en una mama o afectar a ambas.

Carcinoma invasivo o infiltrante: las células afectadas de las glándulas mamarias traspasan el conducto y pasan al tejido que las envuelve, provocando que el cáncer se pueda expandir al resto de la mama, e incluso fuera de ella.

Tumor filodes o cistosarcoma filodes: es el menos común. Representa menos de un 1% de los tumores de mama y la gran mayoría son casos benignos. En este caso, suelen presentar metástasis en los ganglios linfáticos regionales, es decir, en la axila.

Carcinoma inflamatorio de mama: afecta a la mama entera, provocando que esté enrojecida y a una temperatura más alta de lo normal. No es un tipo de cáncer de mama muy frecuente.

Enfermedad de Paget: La enfermedad de Paget (también conocida como enfermedad de Paget del pezón o enfermedad de Paget mamaria) es un tipo de cáncer no muy habitual que afecta la piel del pezón, más concretamente a la areola.

Síntomas de cáncer de mama

Para realizar una detección precoz, es imprescindible prestar atención a algunas señales de advertencia del cáncer de mama. Algunos de estos síntomas pueden ser:

- Dolor en cualquier parte de la mama.

- Un bulto nuevo en la mama o en la axila.

- Aumento del grosor de los pechos o hinchazón de una parte de la mama.

- Cualquier cambio en general en el tamaño o la forma de la mama.

- Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

- Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

- Hundimiento del pezón.

- Secreción del pezón.

Si sufres alguno de estos síntomas del cáncer de mama, lo primero que debes hacer es pedir cita en el área de ginecología para una revisión exhaustiva lo antes posible. Tu médico/a te indicará si alguno de estos síntomas tiene o no importancia. Lo primordial es que estés tranquila y que tengas buena actitud, ya que puede que no sean tan malas noticias como piensas. Y si lo fueran, el optimismo y la lucha son dos aspectos que deberán caracterizar tu vida.