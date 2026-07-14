El testimonio de una vecina presente en el incendio de Los Gallardos: "Me metí en un túnel negro"

Una madre y su hija, vecinas de la zona que ha sido afectada por el incendio de Los Gallardos, Almería, cuentan la historia en primera persona de lo que vivieron: "Esto es un infierno, me di cuenta que me había metido en un túnel negro", cuenta la madre y vecina afectada.

La hija explica que estaba trabajando en el momento que se originó el fuego y uno de sus amigos le avisó de que estaba buscando a su madre. Justo cuando se disponían a recogerla apareció subida en un coche junto a su perra, "oí un ruido y digo, hay un avión o algo, y era el ruido del fuego".

Un infierno negro

La madre cuenta en primera persona como vivió los instantes previos a tener que abandonar su casa junto a su perra: "Cogí el coche, metí a la perra, cerré y cuando llegué me di cuenta que me metí en un túnel negro". "Esto es un infierno", destaca la vecina. La mujer tras salir del túnel destaca que "había sol" y "ahí estaba mi hija esperando con el coche".

Un final feliz para esta familia que han podido reunirse a pesar de la devastadora imagen que ha dejado el incendio de Los Gallardos en Almería el cual siguen desaparecidas diez personas.

Balance de víctimas, heridos y desaparecidos

El balance provisional de la tragedia se completa con diez personas desaparecidas y siete heridos, de los que tres permanecen ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, mientras continúan los trabajos de identificación de las víctimas y las labores de vigilancia para lograr el control definitivo del incendio.

Además, a mediodía se ha conocido la identidad de seis de las trece personas fallecidas en el incendio. Se trata de un ciudadano español, una ciudadana estadounidense matrimonio entre sí y cuatro ciudadanos extranjeros: un hombre y una mujer del Reino Unido, un ciudadano francés y otro belga.

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