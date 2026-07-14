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Declarado de gravedad 2 el incendio de Íscar por "amenaza seria a poblaciones y grave riesgo"

La Junta de Castilla y León ha declarado este martes el Índice de Gravedad Potencial 2 en el incendio originado en torno a las 16:30 horas próximo al castillo de Íscar.

Incendio de Íscar

Declarado de gravedad 2 el incendio de Íscar por "amenaza seria a poblaciones y grave riesgo" | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Junta de Castilla y León ha declarado este martes el Índice de Gravedad Potencial 2 en un incendio originado en torno a las 16:30 horas muy próximo al castillo de Íscar, Valladolid, cercano al núcleo de población, aunque este ya no corre peligro.

Un total de 34 medios están trabajando para apagar el fuego, incluidos cinco aéreos, en un incendio que ha empezado en la parte final del pueblo, pero que ha subido ladera arriba hacia la zona del castillo, han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Evacuados varios bloques de pisos

Ante el avance rápido de las llamas, la Guardia Civil desalojó a tres bloques de pisos, de unas cuarenta viviendas, por la proximidad del fuego y el denso humo de esta zona de pinares, aunque fuentes policiales han informado de que estas personas ya han regresado a sus hogares ante el control de ese foco del incendio.

Ahora las llamas avanzan hacia la zona de pinares dirección al municipio vallisoletano de Cogeces del Monte, donde se concentran los trabajos del personal de extinción de incendios. La Junta ha declarado así el IGR 2 en este incendio por suponer una "amenaza seria" a la población y a que puede comportar un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Evoluciona favorablemente

El incendio forestal evoluciona favorablemente tras haber llegado a avanzar a 33 metros por minuto, ya que el viento lo ha alejado del pueblo desde el primer momento.

La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha explicado, en declaraciones difundidas a los medios, que el perímetro del incendio sigue activo y avanzando y ha detallado que se ha tenido que evacuar, de forma preventiva, a gente de sus casas en algunas zonas del pueblo.

En concreto, han intervenido en el lugar un total de 112 efectivos del operativo INFOCAL a los que hay que sumar bomberos de Diputación. Seis helicópteros y un avión anfibio AT, cinco técnicos con una Unidad de Planificación y Análisis y Apoyo al Puesto de Mando Avanzado, siete agentes medioambientales, cinco brigadas ELIF, siete cuadrillas de tierra, un bulldozer y tres autobombas.

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