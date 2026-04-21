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Alerta máxima en Japón ante un posible 'megaterremoto' de "enorme" riesgo, el segundo de la semana

Japón alerta de un posible segundo gran terremoto, de magnitud 8 o superior, tras la advertencia de tsunami.

Alerta en Jap&oacute;n.

Alerta en Japón.Getty Images

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Anna Martín
Publicado:

Japón ha vuelto a desplegar uno de sus protocolos de emergencia más sensibles tras el fuerte terremoto registrado, de magnitud 7,7, frente a la costa noreste del país, ocurrido el pasado lunes. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha advertido de un riesgo relativamente mayor de que se produzca otro seísmo de magnitud 8,0 o superior en los próximos días.

La sacudida del lunes obligó a emitir una advertencia de tsunami, ordenar evacuaciones en zonas costeras y suspender parte del transporte ferroviario, mientras las autoridades pedían a la población que se alejara del mar y buscara lugares altos y seguros.

"Riesgo mayor que en tiempos normales"

Este martes, la JMA ha alertado de que el riesgo de ‘megaterremoto’, en el norte del país, en la próxima semana es “relativamente mayor que en tiempos normales”. Según las autoridades, la probabilidad de este seísmo de gran magnitud es del 1%, en comparación con el 0,1% en condiciones normales.

En ese contexto, se instó a la población residente en la costa a abandonar esta zona considerada de riesgo, así como a trasladarse a terrenos más elevados.

Japón refuerza sus sistemas de alerta sísmica

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores, sobre todo, desde 2011, cuando un terremoto de magnitud 9,0 y un tsunami provocaron la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima Daiichi. En ese momento, Japón reforzó significativamente sus sistemas de alerta sísmica y sus protocolos de evacuación.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sostuvo que seguirán "asegurando un sistema de comunicación para poder responder de inmediato en caso de daños", además de que se esforzarán "al máximo en la gestión de crisis". "Es importante evacuar de inmediato si se siente un temblor o se emite una alerta de tsunami", manifestó enfocando su discurso en la población residente en zona costera.

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