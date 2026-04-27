Tercera semana de huelga médica: el conflicto con Sanidad se enquista sin avances

Los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad han mantenido varios encuentros en los últimos días, pero ninguno ha servido para acercar posturas. Los representantes de los facultativos denuncian que las propuestas del Gobierno siguen siendo insuficientes y no responden a las principales demandas del colectivo, centradas en mejorar las condiciones laborales y regular de forma específica la profesión médica.

Desde el lado del Ministerio, se insiste en la voluntad de diálogo, aunque se defiende que las medidas planteadas buscan un equilibrio dentro del sistema sanitario. Sin embargo, los profesionales consideran que no se han incorporado cambios significativos respecto a planteamientos anteriores, lo que ha generado un creciente malestar.

Reivindicaciones del colectivo médico

Uno de los puntos clave del conflicto es la exigencia de un estatuto propio para los médicos, que permita diferenciar sus condiciones laborales del resto del personal sanitario. Los sindicatos reclaman también mejoras salariales, reducción de la sobrecarga asistencial y medidas que garanticen una mejor conciliación laboral.

La situación, según denuncian, se ha ido deteriorando en los últimos años debido a la falta de personal y al aumento de la presión asistencial, lo que repercute tanto en los profesionales como en la calidad de la atención a los pacientes.

Impacto en el sistema sanitario

La huelga está teniendo consecuencias en la actividad sanitaria, con cancelaciones de consultas y retrasos en intervenciones no urgentes. Aunque se mantienen los servicios mínimos, los centros están funcionando con limitaciones, lo que incrementa la carga sobre los equipos que siguen activos.

Algunos territorios están experimentando un mayor impacto que otros, dependiendo del seguimiento de la huelga y de la capacidad organizativa de cada comunidad autónoma.

Por el momento, no hay una nueva reunión fijada que permita desbloquear la situación. Los sindicatos advierten de que mantendrán las movilizaciones mientras no haya avances reales, lo que prolonga la incertidumbre en el sistema sanitario.

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