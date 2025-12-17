Así actuaba el cirujano plástico acusado de abusar de una paciente en Murcia que se iba a operar del pecho

El cirujano plástico acusado de violar a una paciente que se iba a someter a una operación de pechos, se publicita en sus redes sociales como "especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y subespecialista en Cirugía Plástica Estética" y asegura que cuenta con tres lustros de experiencia a sus espaldas y formación en varios hospitales internacionales.

Los hechos que ahora se investigan tuvieron lugar el 4 de diciembre en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en la capital murciana. El facultativo se encontraba en el área quirúrgica del centro, cuando dos enfermeras, que le acompañaban detectaron movimientos que les parecieron sospechosos y comenzaron a grabar con el móvil.

"Juicio mediático paralelo"

Lo que han declarado es que una vez que la paciente se encontraba dormida, el médico comenzó a hacer movimientos que les parecieron de carácter sexual, lo que les animó a poner las imágenes en conocimiento de las autoridades. En el vídeo, que ya obra en poder de la jueza, se apreciaría al médico supuestamente penetrar a la mujer, inmóvil al estar sedada. El vídeo ha sido la prueba más contundente para mandar al sospechoso a prisión.

El abogado del cirujano plástico niega en su nombre la agresión y ha denunciado un "juicio mediático paralelo" y pide respetar la presunción de inocencia de su cliente, ya en prisión, así como la intimidad de la paciente. El pasado sábado 'La Opinión de Murcia' adelantó en exclusiva la detención de este hombre que el viernes pasó su primera noche en el penal de Sangonera, al que son llevados los reos en régimen de prisión provisional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.