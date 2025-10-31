Detenido un médico en Gran Canaria por abusos sexuales a pacientes

La detención se produjo este jueves y el caso se encuentra actualmente en fase de investigación, según ha confirmado la Policía Nacional. Habría al menos dos víctimas y la policía busca más. Las denuncias apuntan a un patrón similar de comportamiento en ambas víctimas. Una de ellas acudió al centro médico por recomendación de su masajista, ya que el facultativo ofrecía también servicios como nutricionista para ayudarla a perder peso. En las primeras citas, el médico comenzó a comportarse de manera inapropiada, iniciando un trato cercano y coqueteo con la paciente. En una de las consultas, le pidió que se quedara en ropa interior para pesarla y, alegando que “retenía líquidos”, la invitó a tumbarse boca abajo en una camilla para practicarle un masaje linfático.

Durante este procedimiento, el médico le aplicó crema por todo el cuerpo, lo que generó en la joven una sensación de sorpresa y desconcierto, al no tratarse de un masajista sino de un profesional sanitario. A pesar del malestar que le causó la situación, la mujer acudió de nuevo a la siguiente cita. En esa ocasión, el médico repitió el argumento de la “retención de líquidos” y volvió a masajearla, esta vez sin ayuda de ninguna máquina. Según su testimonio, el facultativo recorrió su cuerpo hasta llegar a los pies, llegando incluso a introducirle los dedos en la boca durante una consulta posterior.

Usaba el mismo ‘modus operandi’

Impactada por lo ocurrido, la joven decidió contarle la experiencia a su masajista, quien le confesó que otra clienta había vivido un episodio similar con el mismo médico. Esta segunda mujer, que también ha presentado denuncia, confirmó un modus operandi casi idéntico. En su caso, acudió a la clínica para tratar un problema de peso y, durante una de las sesiones, el médico comenzó a realizarle un masaje. En un momento dado, él se levantó alegando que debía ir al baño, momento en el que la víctima aprovechó para salir rápidamente de la consulta y abandonar el lugar.

Las coincidencias entre ambas declaraciones han llevado a los investigadores a considerar que podría haber un patrón de conducta reiterada por parte del detenido. Las dos mujeres relataron comportamientos de carácter sexual disfrazados de tratamientos médicos y de manipulación corporal sin justificación profesional.

Por el momento, la investigación sigue abierta y la Policía Nacional continúa recabando información para esclarecer si existen más víctimas y determinar la responsabilidad penal del acusado ante estos hechos. El caso ha generado un gran debate en redes sociales y en el ámbito sanitario local, al tratarse de un profesional con consulta privada en el municipio grancanario de Telde.

La Policía Nacional en estos casos insiste en la importancia de denunciar cualquier comportamiento inapropiado en el ámbito médico, recordando que la relación entre paciente y profesional sanitario debe basarse siempre en la confianza, el respeto y la ética profesional.

