El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia se negó a desbloquear su móvil a la Policía

El Grupo de Delitos Tecnológicos trabaja para acceder al dispositivo.

Centro donde operaba el cirujano se&ntilde;alado

Centro donde operaba el cirujano señalado

Daniel Caballero
Publicado:

El caso del cirujano plástico acusado de violar a una paciente cuando se encontraba bajo sedación y que pudo ser denunciado gracias a dos enfermeras que grabaron la agresión en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia, continúa bajo investigación por parte de la Policía Nacional.

David, el presunto autor de la agresión, se encuentra en prisión provisional mientras se analizan los restos hallados en su bata y, si bien es cierto que accedió a facilitar su ADN a los investigadores, el cirujano se negó a facilitarles la clave de acceso a su teléfono móvil, que fue confiscado por los agentes, según adelanta La Opinión de Murcia.

Actualmente, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional trabaja par acceder al iPhone 14 del médico, que podría contener información esencial para esclarecer los hechos y que podría revelar si existen otras posibles víctimas. El acusado acudió a dependencias judiciales acompañado de su abogado y se negó a declarar, únicamente confirmando sus datos y asegurando que nunca había sido detenido. La Policía tuvo que solicitar a las autoridades mexicanas los antecedentes policiales del ahora detenido, confirmado que no estaba fichado en el país.

Tres denuncias sobre el mismo cirujano

Hasta tres pacientes que fueron intervenidas por este cirujano plástico acudieron a dependencias policiales en el momento en que la noticia se dio a conocer para denunciar haber sido violadas por el mismo hombre en circunstancias similares. El testimonio de las tres relata que fueron intervenidas en el centro IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el especialista alquilaba el quirófano y que este intentó convencerlas para someterse a procedimientos adicionales a sus operaciones de pecho, como liposucciones de muslos para inyectar grasa en los senos.

