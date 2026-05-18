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El crucero confinado por un brote de norovirus atraca en el puerto de Bilbao

Tras la última revisión, el número de personas aisladas a bordo desciende a 4 y Sanidad Exterior ha autorizado el desembarco del resto de los pasajeros con normalidad.

El crucero 'Ambition' atraca en Bilbao

El crucero 'Ambition' atraca en BilbaoEUROPAPRESS

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Paula Rioz
Publicado:

'Ambition' el crucero británico confinado en Francia por un fuerte brote de gastroenteritis común ha atracado a las 8 de la mañana en la terminal de Getxo. Una hora después los primeros pasajeros comenzaban a abandonar el puerto con normalidad en autobuses y taxis para visitar la zona.

Los servicios de Sanidad Exterior han accedido al barco para valorar la situación sanitaria y tras comprobar que se cumplen las condiciones se seguridad y salud públicas han permitido el desembarco de todos los viajeros asintomáticos. El número de afectados se ha reducido a 4 personas que continúan aisladas en sus camarotes.

El buque con 1750 personas a bordo entre tripulación y pasaje ha hecho escala este fin de semana en A Coruña y en Gijón donde los pasajeros también han podido bajar del barco. En ambas ciudades los mismos protocolos. En el caso de Gijón, Capitanía Marítima de Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón dieron luz verde a la salida de los cruceristas al comprobar que se cumplía con todos los requisitos.

En Getxo los pasajeros del 'Ambition' aseguran que dentro del barco la situación "es de calma". " Al principio -dicen- nos asustamos un poco pero hay médicos a bordo y está todo controlado" . "Estamos disfrutando de unas vacaciones geniales" afirma una mujer sonriendo al ver el despliegue mediático a pie de terminal portuaria.

Brote en Francia

La muerte de un pasajero de 92 años y al menos unas cincuenta personas con vómitos y diarrea encendieron las alarmas de las autoridades francesas y llevó a confinar en el barco a las 1700 personas en el puerto de Burdeos.

El 'Ambition' zarpó de las islas Shetland, al norte de Escocia, el 6 de mayo y había hecho escala anteriormente en Belfast, Liverpool y Brest, donde a principios de semana se habían notificado "síntomas digestivos" entre algunas de las personas a bordo, en su mayoría pasajeros británicos e irlandeses de edad avanzada. A las seis de la tarde abandonará Bizkaia y continuará navegando hasta La Rochelle, en Francia, para terminar su viaje en Liverpool el viernes de la semana que viene.

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