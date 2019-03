El temporal mejora aunque miles de alumnos no han podido acudir a clase debido a la nieve

Debido a la meteorología adversa, en Galicia, 5.307 alumnos no pudieron acudir a clase, según los datos provisionales que maneja la Consellería de Educación, como consecuencia del temporal que padece Galicia y que ha provocado problemas en la red viaria, sobre todo en municipios de Lugo y Ourense.



La provincia más afectada por las inclemencias del tiempo, al menos desde el punto de vista educativo, ha sido Ourense, donde al menos 45 centros han sufrido algún tipo de incidencia, de los que 28 han tenido que cerrar sus puertas, y 3.207 estudiantes no han podido acudir a clase. En Lugo, han sido 43 los centros afectados y 1.898 los alumnos que no han tenido posibilidad de acudir a las aulas, mientras que en Pontevedra sólo se han registrado incidencias en un centro, con 202 alumnos sin clase.

Castilla-La Mancha ha sufrido la cancelación de 112 rutas escolares, la mayoría de ellas de Cuenca y Guadalajara, como consecuencia de las nevadas, mientras que se han visto afectadas parcialmente otra docena de ellas. En la provincia de Cuenca han sido canceladas 65 rutas escolares con 1.616 alumnos afectados y además otras seis rutas se han hecho de forma parcial, en tanto que en Guadalajara, otra de las provincias más afectadas por la nieve, se han cancelado 42 rutas escolares y seis se han realizado parcialmente, afectando a 722 alumnos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala para este miércoles alerta naranja por nevadas de 5 centímetros de espesor en La Mancha conquense.

Asimismo el temporal de frío ha impedido hoy que 81 estudiantes riojanos hayan podido ir al colegio en La Rioja Alta, en la zona de Santo Domingo de La Calzada, Nájera y Ezcaray en transporte escolar, debido a la suspensión de las rutas por la presencia de placas de hielo y nieve en las carreteras. La gran cantidad de nieve acumulada en las carreteras de acceso a la población más alta de Extremadura, El Piornal (Cáceres), ha impedido a medio centenar de alumnos de Secundaria desplazarse hasta el instituto de Plasencia donde cursan sus estudios.

En las comarcas del Pirineo aragonés y Teruel el exceso de nieve ha obligado a suspender 28 rutas escolares en las comarcas del Alto Gállego y la Jacetania y cuatro en el territorio turolense. En total se han visto involucrados por estas cancelaciones 471 alumnos de ambas comarcas altoaragonesas, según han informado a Efe fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.



En el campo, el temporal ha dejado miles de explotaciones agrarias anegadas, especialmente en Aragón, donde calculan en más de 10 millones las pérdidas tras la inundación de 5.000 hectáreas de cultivo por la crecida del Ebro, aunque también habrá daños en Castilla y León, Navarra o Andalucía, entre otras.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el temporal que afecta a todas las comunidades autónomas sigue dejando viento y nieve con especial incidencia en Asturias, donde todavía se esperan nevadas de 20 centímetros de espesor en cotas cercanas a los 500 metros, aunque mañana se espera que la cota suba