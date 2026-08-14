El director de Unicef España, José María Vera, pide "mayor capacidad" para acoger a los menores en Ceuta "de forma urgente"

El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta estima que unos 10.000 inmigrantes permanecen todavía en las calles tras la entrada irregular masiva de más de 80.000 personas el pasado 30 de julio, entre ellas, unos 5.000 menores.

El director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, ha compartido en Antena 3 Noticias algunos detalles de las condiciones que sufren estas personas actualmente. "Hablando sobre los menores, están en una mala situación", indica Vera. "Hay un pequeño número" que son los que pueden encontrarse en el "sistema de protección, en unos centros que están habilitados, que están totalmente saturados". También indica que hay "otros que ya han pasado por ese registro, que ya han sido identificados, entorno a unos 2.000 aproximadamente", indica Vera, aunque concretando que "algo menos".

No obstante, afirma que aún quedan cientos, o probablemente "más de mil que están todavía escondidos, que están en las calles y que están en una situación de mayor vulnerabilidad porque están sujetos a unas condiciones que no son dignas y a un riesgo muy especialmente a aquellas que son niñas de que sufran agresiones como ya ha sido el caso en los últimos días".

Es urgente que haya mayor capacidad de atención

El ejecutivo de Unicef España afirma que "es algo urgente que haya una capacidad mayor en el lado de las administraciones públicas y es lógico que la administración pública de la ciudad autónoma no puede sola con estos números". "Hace falta que se refuerce desde el Gobierno central" con "unas capacidades mayores" para que "todos los niños y niñas estén en un lugar seguro". Y que se pueda llegar a "todo el registro", y que a partir de ahí ya se pueda llegar al estudio de cada caso.

Según Vera, la legislación española contempla reunificaciones "siempre y cuando se den todas las garantías". "Siempre y cuando haya un análisis de vulnerabilidades, que la situación se escuche a cada niño, a cada niña, tenga asistencia y que haya garantías de qué es lo que va a pasar con ese niño o esa niña" y si "hay un posible retorno", indica.

Sobre la opción de que permanezcan en España, Vera afirma que ocurre "exactamente igual" en esta situación o "si hay un posible traslado", según la ley de extranjería. No obstante, recalca que debe llevarse a cabo este asunto caso a caso, por lo que pide de nuevo más capacidades para afrontar la situación.

En caso de que a alguno de los menores le suceda algo, el Estado español sería responsable. "Todo niño que está en suelo español, tanto la legislación internacional" como la "legislación española" contempla una responsabilidad por parte del Estado. El ejecutivo de Unicef detalla que se trata de una corresponsabilidad entre la ciudad autónoma y del propio Gobierno.

Sobre el Gobierno, Vera indica que desde el Ministerio de Interior como el de Juventud e Infancia hay conversaciones para que haya unas capacidades mayores" y se dé un "mecanismo de contingencia migratoria", pero advierte de que debe producirse "de una forma urgente" por el "riesgo evidente que representan".

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