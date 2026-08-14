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Un hombre convive durante meses con el cadáver de su padre en Valencia para seguir cobrando la pensión

El cadáver del hombre se encontraba en avanzado estado de momificación y sin aparentes signos de violencia.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia Civil Europa Press

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Jaime Álvarez
Publicado:

El detenido tras el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de momificación en una vivienda de Vilamarxant, en Valencia, ha quedado en libertad con la medida cautelar de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Así lo ha acordado la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El hombre queda investigado en una causa abierta por los delitos de abandono de una persona en situación de riesgo y contra la Seguridad Social.

El cadáver fue localizado a principios de semana en una casa de campo en estado de abandono. Se trataba de un hombre de avanzada edad y, según las primeras informaciones, el cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia. Varios medios locales apuntan a que el fallecido sería el padre del detenido.

Lo ocultó durante meses

La Guardia Civil abrió una investigación tras el hallazgo del cadáver y el juzgado de guardia de Llíria asumió la instrucción del caso. El detenido podría haber ocultado el fallecimiento durante meses para seguir cobrando la pensión del padre.

Por el momento, la causa continúa abierta y el investigado deberá comparecer ante el juzgado de forma periódica mientras avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte y el tiempo que el cadáver pudo permanecer en la vivienda.

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