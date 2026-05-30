La Boya de Valencia marca récord histórico de temperatura del Mediterráneo

Los biólogos marinos de la Universidad Católica de Valencia comprueban periódicamente la temperatura del mar Mediterráneo en las 3 estaciones que tienen ubicadas en la costa de las tres provincias de la Comunidad Valenciana

Lo hacen para entender cómo afecta el calor del agua a la biología de las especies, a su reproducción o al blanqueamiento de los corales.

"En los últimos años hemos visto cómo algunas especies que estaban en nuestra costa ya no lo están. Ven que no se vive bien en el Mediterráneo y se van", asegura José Tena, catedrático en Biología Marina de la UCV.

La ciencia ha comprobado cómo los pulpos del Mediterráneo han ampliado la etapa reproductiva, o cómo las exquisitas galeras están migrando hacia el fondo del mar buscando aguas más frías. Unos confunden las etapas para procrear y las otras no quieren vivir con tanto calor.

Esta semana, la boya de la Agencia Estatal de Meteorología que mide la temperatura en el Puerto de Valencia ha registrado la temperatura histórica de 23, 1 grados centígrados.

"No hay precedentes de un Mediterráneo tan cálido desde 1940"

"No hay precedentes de un Mediterráneo tan cálido a estas alturas del año desde al menos 1940. Lo que conocemos como mar Balear -comprendido entre las islas Baleares, Barcelona, Tarragona y Valencia- es la zona costera que más se calienta de toda la península Ibérica. Grado y medio en los últimos 60 años", asegura José Ángel Núñez, portavoz de AEMET Comunitat Valenciana.

No es un fenómeno puntual. El Mediterráneo ha aumentado su temperatura grado y medio de media en las últimas décadas y esto provoca consecuencias como el retroceso de las playas.

"Está subiendo el nivel del mar a un promedio de tres milímetros al año. Puede parecer poca cosa, pero significa que la expansión térmica ha provocado la subida del mar 30 centímetros en los últimos 30 años", explica Núñez.

El dato histórico de mayo augura un verano tan cálido como el pasado. "Que el mar esté tan caliente y tan pronto nos lleva a pensar que vamos a vivir muchas noches tropicales y tórridas con los mismos valores del pasado ejercicio", dicen desde AEMET Comunitat Valenciana.

Una tendencia preocupante para los biólogos

Pero además, para los biólogos esta tendencia es preocupante e incentiva la desaparición de flora y fauna marinas. "Las praderas de posidonia oceánica están sufriendo mucho estrés térmico y podríamos acabar perdiendo una de los principales valores ecológicos de nuestro ecosistema. Ahora estamos muy preocupados por la nacra. Es una especie de mejillón gigante endémico del Mediterráneo que filtra tres mil litros de agua al día. Está desapareciendo y la temperatura del agua es uno de los factores. Si se extingue nuestras aguas no serán tan claras, pero también se verá afectada la posidonia y se concatenarán numerosos efectos peligrosos para el ecosistema", cuenta el catedrátido de la UCV, José Tena.

En Antena 3 hemos realizado una medición con un dispositivo semiprofesional en la orilla de la playa valenciana de las Arenas. La muestra realizada a las 18h aporta una temperatura por encima de los 23 grados y nos confirma los datos oficiales: El Mar Mediterráneo está cuatro grados por encima de su temperatura habitual por estas fechas.

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