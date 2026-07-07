El increíble trabajo de un dron con cámara térmica que ha permitido detener a varios ladrones en Molina de Segura

Un dron con cámara térmica ha conseguido cerrar una minuciosa operación policial en Molina de Segura (Murcia). Gracias al trabajo de este dron y a su cámara térmica se ha podido detener a varios ladrones que se escondían en los tejados de la localidad murciana.

Esta herramienta de alta tecnología ha permitido cerrar una operación en la que han colaborado de forma conjunta policía local y nacional. Once personas han sido detenidos en esta operación en el marco de esta actuación en la que la intervención de la tecnología ha sido fundamental para su éxito.

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